Le tir de drone de ‘Hard Knocks’ est la meilleure chose que les cowboys aient faite depuis des années ⋆ 10z viral

Tout le monde parle du tir de drone sur Hard Knocks. L’équipe américaine a été présentée sur Hard Knocks de HBO cette saison, et bien que la plupart d’entre elles se soient concentrées sur la santé de Dak Prescott, l’épisode d’hier soir présentait l’un des plans de drones les plus cool que j’aie jamais vus. Si vous n’avez jamais vu le centre d’entraînement des Cowboys, The Star à Frisco, vous êtes sur le point de vraiment voir de quoi il s’agit.

Hard Knocks a montré un tir de drone de près de quatre minutes qui est rapidement devenu viral.

Vérifiez-le:

Faites un voyage de 3 minutes à travers The Star. @DallasCowboys | #HardKnocks pic.twitter.com/6VAB7gbNBe – NFL Films (@NFLFilms) 25 août 2021

“Quelques informations sur cet incroyable drone @HBO ‘Hard Knocks’ de 4 minutes pour commencer l’épisode 3 : Réalisé par Jason Weber (@NFLFilms), qui, avec son équipe et les gars de @skycandystudios, a utilisé un FPV (vue à la première personne) drone fabriqué par Cinewhoop auquel était attachée une GoPro », a-t-il déclaré sur Twitter.

(2/2) L’équipe de production a eu 3 heures pour filmer la prise de vue par drone en raison d’un match de boxe en salle se déroulant plus tard dans la journée. Ils ont fait 15 prises… ils ont réussi le 15. Je ne pense pas que ce soit exagéré de dire que Steve Sabol aurait été sacrément fier de cette séquence. @NFLFilms – Peter Schrager (@PSchrags) 25 août 2021

Voilà une installation impressionnante.

Dites ce que vous voulez à propos de Jerry Jones le GM, Jerry Jones le propriétaire est un patron. Quel putain de bel établissement.

