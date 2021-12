Le tirage au sort de Man Utd fait des ravages à Newcastle alors qu’Everton a reporté son troisième affrontement consécutif

Everton a vu un troisième match consécutif reporté car le match à domicile de jeudi avec Newcastle a été perdu en raison d’une épidémie de Covid dans l’équipe des Magpies.

Les Toffees avaient déjà vu leur match contre Leicester City le 19 décembre tomber sous le coup du virus. Et, après de longues délibérations, le voyage à Turf Moor pour affronter Burnley le lendemain de Noël a également été reporté. Les hommes de Rafa Benitez devaient affronter l’équipe du nord-est plus tard cette semaine, mais le match va maintenant être reprogrammé.

Newcastle a accueilli Manchester United lundi. Eddie Howe a déjà été dépouillé de nombreux joueurs en raison de blessures et de tests positifs.

Les Tynesiders ont mis en place l’un des leurs meilleures performances de la saison pour gagner un match nul 1-1 avec l’équipe de Ralf Rangnick. Mais cela a eu un prix car ils ont perdu les deux Callum Wilson et Allan Saint-Maximin à une blessure pendant le concours.

Et la Premier League a publié mardi soir une déclaration concernant le match d’Everton.

« Le match d’Everton contre Newcastle à Goodison Park, qui devait se jouer à 1930 le jeudi 30 décembre, a malheureusement été reporté », peut-on lire.

« Le conseil d’administration a accepté la demande de report de Newcastle car le club n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison de cas de Covid-19 et de blessures.

« Le conseil d’administration a pu prendre sa décision avant le match pour donner des éclaircissements aux clubs concernés et à leurs fans. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux plans festifs des supporters. »

Les appels à la pause de Covid s’intensifient alors qu’Everton est le dernier à être annulé



Malgré la flambée du virus dans tout le comté, le gouvernement n’a pas encore introduit de nouvelles restrictions. De nombreux managers pensent que la Premier League devrait saisir l’ortie et mettre la ligue en attente jusqu’à ce que la vague se calme.

Cela poserait des problèmes plus tard dans la saison et la question du bien-être des joueurs est à l’ordre du jour. Le patron de Burnley Sean Dyche est fermement dans le camp qui pense que les matchs devraient être joués autant que possible.

Il estime qu’il n’y a pas de problème avec le bien-être des joueurs et dit que Burnley donne toujours la priorité à la santé du personnel. Et la Premier League a exposé ses critères de report des matches.

« Le conseil évaluera un certain nombre de facteurs, notamment la capacité d’un club à aligner une équipe ; le statut, la gravité et l’impact potentiel de l’épidémie de Covid-19 au club ; et la capacité des joueurs à se préparer et à jouer le match en toute sécurité », poursuit le communiqué.

« Le conseil d’administration doit également prendre en compte les risques plus larges pour l’opposition et les autres personnes avec lesquelles les représentants du club peuvent entrer en contact. »

