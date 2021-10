Le tirage au sort décevant de l’Angleterre contre la Hongrie montre que Gareth Southgate avait raison depuis le début de jouer ensemble Kalvin Phillips et Declan Rice à l’Euro 2020

Gareth Southgate a donné un aperçu assez amusant de la vie en tant que sélectionneur de l’Angleterre avant le match nul 1-1 contre la Hongrie, affirmant qu’il « commet un crime » avec chaque alignement qu’il choisit.

Il marque un point cependant. Avant même qu’un ballon ne soit botté dans la campagne anglaise de l’Euro 2020, #SouthgateOut était à la mode sur Twitter.

Malgré de belles performances à la Coupe du monde 2018 et à l’Euro 2020, certains ont encore des doutes sur Southgate

Son crime ? La décision de jouer un onze de départ légèrement inattendu pour leur premier match contre la Croatie a déconcerté de nombreux fans, certains étant même arrivés à la conclusion extrême qu’il devait y aller.

Kieran Trippier à l’arrière gauche et Tyrone Mings au milieu étaient des surprises, mais ce qui a sans doute le plus enragé la foule anti-Southgate, c’est le fait qu’il a commencé ensemble deux milieux de terrain défensifs à Declan Rice et Kalvin Phillips.

Cela n’avait pas d’importance pour certains, mais l’Angleterre a remporté le match 1-0 et Phillips a été le meilleur joueur de Wembley.

Rice et Phillips sont devenus un formidable partenariat au milieu du parc, commençant chaque match ensemble alors que les Three Lions se rendaient jusqu’à la finale – la meilleure performance de l’Angleterre lors d’un tournoi majeur depuis une génération.

Phillips et Rice, qui ont commencé les sept matches de l’Angleterre, ont réalisé un excellent tournoi

Une blessure signifiait qu’il n’y avait pas de Phillips pour les internationaux anglais d’octobre. Ils ont balayé l’Andorre ce week-end et avec une qualification pour Qatar 2022, mais dans le sac, un affrontement à domicile contre la Hongrie était un bon moment pour tester toute la théorie des experts en fauteuil.

Rice était le seul milieu de terrain défensif reconnu dans le onze de départ de l’Angleterre, avec Phil Foden et Mason Mount à l’esprit offensif jouant dans des rôles plus profonds que d’habitude.

Cependant, l’affichage plat à Wembley, qui a terminé 1-1, a souligné à quel point il est important pour Southgate de jouer un double pivot.

Après le match, Rice a déclaré à talkSPORT : « Quand vous avez un joueur comme Kalv et ce qu’il apporte à l’équipe, il va toujours vous manquer.

Rice avait l’air isolé sans son partenaire criminel

« C’était la première fois que Mason et moi jouions ensemble. Bien sûr, ça n’allait jamais être parfait, c’est notre première fois. Il faut du travail mais nous avons quand même fait de très bonnes choses.

« Mais d’un point de vue défensif, peut-être que nous aurions pu être un peu plus serrés et ne pas être aspirés par nos positions comme nous l’avons fait en première mi-temps. »

L’Angleterre a été prise au compteur par ses adversaires assez moyens à plusieurs reprises, mais Southgate a souligné comment le trou en forme de Phillips a également vu l’Angleterre souffrir dans un sens offensif.

Southgate a déclaré à talkSPORT: «Nous voulions rechercher un équilibre différent au milieu de terrain… nous cherchions à contrôler les choses avec des niveaux de possession plus élevés et une menace plus offensive.

Le support était inhabituellement inefficace

Alors que Foden luttait pour avoir un impact

« Mais ironiquement, nous semblions moins une menace offensive.

« Cela était dû à notre mauvaise qualité de jeu parfois, à la prise de décision avec le ballon mais aussi à la Hongrie qui s’est avérée être un très bon adversaire qui a bien défendu, avait une bonne forme et nous a causé quelques problèmes en contre-attaque. »

Il n’a fallu qu’un résultat bâclé pour vraiment montrer pourquoi jouer Rice et Phillips est la clé, mais cela, espérons-le, fera taire certains des sceptiques de Southgate.