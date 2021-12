Le tirage au sort et le fiasco des huitièmes de finale de la Ligue des champions, expliqués

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous avez peut-être vu des choses sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions être tirées au sort, abandonnées puis redessinées et vous vous êtes demandé ce qui s’était passé. C’est pour cela que nous sommes ici.

Ça a été une drôle de matinée au football. L’UEFA Champions League en est à ses huitièmes de finale, avec un tirage au sort lundi pour décider des affrontements. Tout s’est bien passé, tout le monde était ravi que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affronteraient alors que le Paris Saint-Germain jouerait contre Manchester United.

Mais … puis tout a été annulé et un nouveau tirage a eu lieu. Que s’est-il passé? Expliquons :

Comment fonctionne le tirage ?



La Ligue des champions – dans laquelle les meilleures équipes de toute l’Europe s’affrontent pour décider du champion – se résume aux 16 dernières équipes.

Les équipes têtes de série et les équipes non classées sont placées dans deux bols séparés et une balle de chacun de ces bols est choisie pour le match.

Comme le note le Daily Mail, « Les équipes ne peuvent affronter aucune équipe de leur propre pays (c’est-à-dire que les équipes de Premier League ne peuvent pas être tirées contre une autre équipe de Premier League) et elles ne peuvent pas non plus affronter une équipe contre laquelle elles ont affronté lors de la phase de groupes. »

Qu’est-ce qui a foiré ici ?



Tout un tas de trucs. L’Athletic a les détails:

Comme le tirage initial a été effectué à Nyon, il y a eu un contretemps lorsque Villarreal a été initialement tiré contre United. Mais les deux équipes s’étant déjà rencontrées dans le groupe F, l’ancien attaquant d’Arsenal Andrey Arshavin a été invité à tirer une autre équipe. Mais le ballon de United n’a pas été inclus dans le tirage au sort lorsque Arshavin a attiré l’Atletico Madrid – bien que le club de Premier League soit un adversaire potentiel légitime pour l’équipe espagnole. Au lieu de cela, le ballon de Liverpool a été inclus dans le pot des adversaires potentiels de l’Atletico malgré l’équipe de Jurgen Klopp jouant le club espagnol en phase de groupes.

Certains journalistes et fans ont tout de suite remarqué que le ballon de United n’était pas inclus :

Que s’est-il passé ensuite ?



L’UEFA a affirmé qu’elle avait un problème technique avec son logiciel qui détermine quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres et a déclaré qu’un nouveau tirage aurait lieu :

Cela a dû faire plaisir à tout le monde, non ?



Oh non. Non, non.

ESPN a rapporté que le Real Madrid est furieux de son nouveau match contre le PSG après avoir initialement obtenu Benfica, « le club accusant l’instance dirigeante du football européen de » mentir « sur les problèmes qui ont conduit à la répétition du processus ».

Voici plus :

« C’est un mensonge que c’était une erreur logicielle », a déclaré une source à ESPN. «C’est une erreur humaine, à commencer par le deuxième appariement. Notre association était légale.

Aïe. Est-ce que quelqu’un est content ?



Euh, Chelsea a obtenu Lille à la fois la première et la deuxième fois, donc c’est bon pour les champions en titre !

Mais plus de Messi contre Ronaldo ?



Non, pas cette fois. Le PSG affrontera le Real Madrid et Manchester United affrontera l’Atletico Madrid.

Et il y a des accusations de fans sur la façon dont le correctif a été mis en place, que tout cela a été fait pour les faire se faire face :