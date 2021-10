Le tirage de la FA Cup voit Lincoln City accueillir la Lower League Bowers & Pitsea

Alors que 48 équipes de League One et League Two rejoignent les équipes hors ligue, la magie du tirage au sort du premier tour de la FA Cup a permis à l’AFC Sudbury de se retrouver à égalité contre Colchester United, tandis que Sheffield mercredi affrontera Plymouth Argyle. lorsque les liens commenceront le vendredi 5 novembre.

Tirage au sort du premier tour de la FA Cup : Bowers et Pitsea Land Dream à l’extérieur

L’AFC Sudbury récompensée pour ses efforts avec __

La quatrième étape de l’AFC Sudbury a fourni l’un des chocs de la ronde, battant les leaders sud de la Ligue nationale Dartford 3-1.

Un effort résilient de l’équipe du Suffolk les a vus revenir d’un but à terre pour s’inscrire au tirage au sort pour la première fois depuis le début du siècle. Dartford avait pris l’avantage sur le coup de la mi-temps, avant qu’une réponse rapide et un carton rouge ne voient le match tourner en faveur de l’équipe locale.

Alors que l’équipe la moins bien classée garantissait une place au premier tour, Sudbury a été récompensée pour ses efforts par un match nul à domicile contre Colchester United. Située à un peu plus de 15 miles, l’équipe de League Two profitera d’un voyage chez ses compatriotes du Suffolk

Sunderland

La plus grande équipe à participer au tirage au sort à ce stade a été le match nul à domicile contre Mansfield Town.

L’équipe de Lee Johnson a entamé sa quatrième saison en League One de manière estimée, après avoir subi deux défaites en troisième division. Malgré une défaite 4-0 à Portsmouth, les Mackems ont rebondi avec une performance résolue contre Gillingham samedi.

Mansfield, quant à lui, lutte pour la forme en Ligue deux. L’équipe de Nigel Clough croupit actuellement au-dessus de la zone de relégation à la 22e place.

Bowers & Pitsea Land Dream Away Cravate

Bowers & Pitsea, qui n’appartiennent pas à la ligue, ont atteint le premier tour avec une victoire sur Aldershot Town et se rendront désormais à Lincoln City, l’équipe de League One.

L’équipe de Step Four s’est battue avec acharnement contre ses adversaires de la Ligue nationale, mais a maintenant décroché une égalité lucrative. Lincoln de Michael Appleton est 13e de League One, après une victoire finale 2-1 contre Charlton Athletic.

Tirage au sort en entier

Bradford City contre Exeter City

Sunderland contre Mansfield Town

Dorking Wanderers/Hayes & Yeading contre Sutton United

Sheffield mercredi contre Plymouth Argyle

Dagenham & Redbridge contre Salford City

Carlisle United contre Horsham

Dover Athletic/Yate Town contre Yeovil Town/Weymouth

Scunthorpe United contre Doncaster Rovers

Rotherham United contre Bromley

Portsmouth contre Harrow Borough

Gillingham contre Cheltenham Town

Morecambe contre le comté de Newport

Banbury United contre Barrow AFC

Fleetwood Town contre Burton Albion

AFC Sudbury contre Colchester United

Northampton Town contre Cambridge United

Corinithian Casuals/St Albans City contre Forest Green Rovers

Boston United/Stratford Town contre Shrewsbury Town

Pontefract Colleries/Halifax Town contre Maidenhead United

Chesterfield contre Southend United

Rochdale contre Tamworth / Comté de Notts

Kidderminster Harriers contre Grimsby Town

Wigan Athletic contre Solihull Moors

Boreham Wood contre Eastleigh/Folkestone Invicta

York City/Morpeth Town contre Kettering Town/Buxton

Ipswich Town contre Oldham Athletic

AFC Wimbledon contre Brackley Town/Guiseley

Harrogate Town contre Marine/Wrexham

Hartlepool United contre Wycombe Wanderers

King’s Lynn Town contre Walsall

Crewe Alexandra contre Swindon Town

Bolton Wanderers contre le comté de Stockport

Charlton Athletic contre Torquay/Havant et Waterlooville

Oxford United contre Bristol Rovers

Crawley Town contre Tranmere Rovers

Leyton Orient contre Ebbsfleet United

MK Dons contre Stevenage

Lincoln City contre Bowers et Pitsea

Port Vale contre Accrington Stanley

Marske United/Gateshead contre Altrincham

Photo principale

Intégrer à partir de .