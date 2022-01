Le tireur à vapeur le plus vendu, prêt ou non, est un simulateur SWAT dystopique

Image : Vide interactif

Ready or Not est un jeu d’horreur tactique où vous vous frayez un chemin à travers les labyrinthes tentaculaires de la décadence américaine à la recherche de suspects violents au milieu de passants recroquevillés. Steam l’adore actuellement, mais après avoir passé quelques heures avec, je ne peux pas dire que oui. Au mieux, c’est un jeu de réflexion admirablement tendu ponctué de fusillades agitées, mais c’est aussi un fantasme politique violent sans capacité d’auto-interrogation.

Développé par la société néo-zélandaise Void Interactive, Ready or Not vous met dans la peau des forces de l’ordre américaines chargées de « mettre de l’ordre dans le chaos » d’un État défaillant déchiré par la stratification économique et la criminalité. Vos outils de pacification comprennent des fusils d’assaut, des fusils de chasse, des pistolets-mitrailleurs et, bien sûr, un approvisionnement inépuisable de fermetures éclair de qualité militaire.

Déployé dans les quartiers pauvres, les concessionnaires automobiles et les stations-service, votre travail consiste à franchir méthodiquement et à nettoyer des niveaux de la taille d’un labyrinthe jusqu’à ce que tous les méchants soient en détention ou morts. Si vous n’exécutez pas chaque rencontre selon les règles d’engagement appropriées, vous serez réprimandé par des notes d’échec à la fin de chaque niveau, comme un mauvais score dans Dance Dance Revolution.

Même avant qu’il n’explose sur Steam, Ready or Not a suscité la controverse et perdu son éditeur, après qu’un de ses développeurs se soit apparemment réengagé à ajouter un niveau de tir scolaire. Les joueurs sur Discord du jeu fantasmaient sur l’équipement qu’ils utiliseraient pour traquer le tireur dans ce scénario potentiel. Void Interactive a finalement pesé pour rassurer tout le monde qu’il traiterait avec soin un contenu aussi traumatisant, mais après avoir joué sur une poignée de cartes existantes du jeu, je doute.

Ready or Not ressemble plus à un jeu de MouseTrap qu’à une partie de Call of Duty. Vous passerez plus de temps à chercher des pièges autour des portes qu’à pulvériser et à prier, laissant derrière vous une traînée de lumières chimiques pour marquer l’endroit où vous êtes déjà allé. Vous finirez par tomber sur des PNJ qui ne se rendront pas et qui, à la place, tirent des armes et commencent à vous éclairer avec la fureur surhumaine d’un agent Matrix. D’où la peur et l’appréhension avec lesquelles vous et le reste de votre équipe, des compagnons d’IA maladroits si vous jouez en solo ou d’autres joueurs si vous êtes en ligne, frayez-vous un chemin à travers les laboratoires de méthamphétamine « logement abordable » et l’hôtel assiégé.

C’est un combo incroyablement évocateur, aidé en partie par des indices sonores détaillés et le tambour ambiant étrange de la bande-son électronique, qui est géré avec tout le soin d’un tout-petit qui court avec des ciseaux. Le réalisme de Ready or Not est suffisamment efficace pour déranger mais trop superficiel pour ne pas sombrer dans la farce, ou pire, le cosplay de Blue Lives Matter avec des connotations fascistes et des sifflets de chien à droite.

Un œuf de Pâques dans la zone du siège de départ du jeu se compose d’une boîte de « comprimés rouges » jetée dans une poubelle avec les mots « Noggin Joggers » sur le côté, que certains ont interprétés comme 4chan-speak pour le N-word (Void Interactive a fait pas immédiatement répondre à une demande de commentaire pour clarifier le sens voulu). Ailleurs, une boîte de suppléments de vitamine D pour « Bonor Health » de « Whore Foods » se trouve sur une table à côté de munitions de rechange, tandis qu’une autre boîte de vitamines fait référence au mème Pepe. Il y a aussi le désormais tristement célèbre panneau « Anal Staircase » de l’une des anciennes bandes-annonces du jeu qui appartient à un prochain niveau de club de sexe.

Les passants au hasard n’ont que quelques lignes enregistrées qu’ils vous aboyeront pour le moment, dont l’une est : « Ma mère a une femme de chambre mexicaine, vous la connaissez peut-être. » Il existe déjà un mod « Mute Cringey Voice Lines » pour le supprimer, bien que Void Interactive ait annoncé qu’il prévoyait également de le remplacer dans une mise à jour ultérieure. Ensuite, il y a l’idéologie de la loi et de l’ordre qui encadre le reste du jeu. L’Amérique est au bord du gouffre. La criminalité est à un niveau record. Il ne peut pas être réparé, seulement maîtrisé. Le jeu vous entraîne à craindre tous ceux que vous rencontrez, non pas en tant que commentaire mais en tant qu’accomplissement de souhaits, et sans apparemment avoir conscience du récent bilan de la nation avec une épidémie de meurtres de policiers.

Au milieu de ces changements de tons désorientants, qui vont du juvénile au ouvertement raciste, il y a des moments incroyablement sombres comme lorsque vous rencontrez un enfant qui se tord de douleur dans sa chambre rose. « Civil blessé clair et prêt pour l’évacuation », dit votre officier SWAT de sa voix RoboCop. Que ce soit parce que Ready or Not reste un jeu d’accès anticipé incroyablement simple ou parce que Void Interactive n’a pas la sophistication, cela rend toute l’affaire grossière et exploitante.

Cela n’a pas empêché Ready or Die de recevoir un flot de critiques positives d’utilisateurs faisant l’éloge du jeu sur Steam. Certains sans doute parce qu’ils y voient les graines d’un fidèle successeur des anciens jeux SWAT, et donc un retour au genre de jeu de tir lent, tactique et claustrophobe que même des jeux comme Rainbow Six Siege ont pour la plupart abandonnés. D’autres probablement à cause de la façon dont il drape ce gameplay dans le culte des flics des hommes forts (il n’y a pas encore de policières dans le jeu) et fournit un moyen ordonné et ordonné de contrer un système de violence avec un autre.

Ce fantasme n’est cependant pas bon marché, dans la vraie vie ou sur Steam. La version bêta de Ready or Not coûte actuellement 40 $ pour participer, tandis qu’une édition spéciale Supporter coûte le double. Il est impossible de porter un jugement définitif sur un jeu qui semble plus inachevé qu’autrement, mais jusqu’à présent, il ne s’annonce pas comme le genre de jeu auquel je ferais confiance pour gérer la simulation d’un massacre à l’école.