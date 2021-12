Le tireur d’action NES ‘Copper Jacket’ atteint son objectif de financement sur Kickstarter

Image : Studios de la mousson

Le développeur de jeux indépendants Monsoon Studios a révélé que la campagne de financement participatif pour son titre d’action NES Veste Cooper a été un succès.

Le jeu – qui propose un mode à 2 joueurs simultanés et s’inspire de Contra et Commando – avait un objectif de financement très modeste de seulement 9 000 $. Grâce au soutien de 244 bailleurs de fonds, il a réussi à lever près du double de ce montant, obtenant finalement 16 000 $ de cash.

Le jeu se déroule sur 5 mondes divisés en 13 niveaux, et vous pourrez améliorer vos armes en cours de route.

Voici quelques relations publiques :

Dans Veste en cuivre, votre ancien patron (le commandant Zaslavsky) a kidnappé votre future épouse dans le but de vous faire faire son sale boulot. Votre mission est de vaincre ce sinistre commandant et de sauver l’amour de votre vie. Entrez dans le jeu bourré d’action en tant qu’expert en combat renégat qui porte un fusil de qualité militaire et transporte avec lui de nombreuses bombes lourdes.