Bonus Stage Publishing a révélé que son jeu de tir en arène multijoueur Warshmallows sera lancé sur Nintendo Switch le 6 janvier 2022.

Le jeu vous fait choisir parmi une liste de différentes guimauves – si vous ne l’aviez pas deviné, ce sont des guimauves, mais en guerre – avant de vous jeter dans une arène avec trois autres joueurs. Votre objectif est d’être le dernier debout et, comme vous le verrez dans les images ci-dessus, le jeu dégage des vibrations assez fortes de Worms Rumble.

Le multijoueur local et en ligne est pris en charge et vous pourrez vous précipiter, flotter, sauter, tirer et même vous frayer un chemin vers la victoire.

Bagarre

Faites équipe avec vos amis ou affrontez tout le monde dans MAYHEM multijoueur épique ! La dernière guimauve debout gagne. Mécanique

Bullet-time, Shoot, jump, double jump ou même triple jump, punch, dash, accroupi, jetpack et pouvoirs spéciaux. De quoi d’autre pouvez-vous éventuellement avoir besoin ? Musique

La chanson thème principale est un ver d’oreille qui se collera à l’intérieur de votre tête. C’est une promesse.

A surveiller en début d’année prochaine ? Il sera disponible pour 9,99 $ lors de son lancement le 6 janvier.