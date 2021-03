Le tireur d’Atlanta a tué six femmes d’origine asiatique. N’est-ce pas un crime haineux?

L’homme blanc de 21 ans qui, selon la police, s’est livré mardi à une fusillade dans trois salons de massage de la région d’Atlanta a été inculpé de huit chefs d’accusation de meurtre dans les attaques, intensifiant les craintes et la tristesse généralisées face à la montée de la violence anti-asiatique en le pays. Six des huit personnes tuées étaient des femmes d’origine asiatique.

Le déchaînement a suscité une condamnation rapide à l’échelle nationale, beaucoup le qualifiant de crime de haine s’inscrivant dans un schéma d’attaques croissantes contre les Américains d’origine asiatique. Lorsque les forces de l’ordre locales ont déclaré que l’attaque ne semblait pas être à motivation raciste, cela a déclenché une réponse massive sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté d’Atlanta selon laquelle la police ignorait les préjugés innés de l’incident.

« Nous avons reçu un certain nombre d’appels concernant » Est-ce un crime de haine? « », A déclaré mercredi le chef de la police d’Atlanta, Rodney Bryant. Il a déclaré que l’attaquant présumé, Robert Aaron Long, avait déclaré à la police que l’attaque n’était pas à caractère raciste, mais avait suggéré qu’il avait une «dépendance au sexe» et semblait vouloir éliminer ce qu’il considérait comme des sources de tentation. Bien que Bryant n’ait pas exclu la possibilité d’un crime de haine, il a déclaré que la force était « encore au début de cette enquête, nous ne pouvons donc pas prendre cette décision pour le moment. »

Le tireur est entré dans trois salons distincts qu’il aurait fréquentés, dans l’intention de tuer les femmes asiatiques qui y travaillaient. Comment, se sont-ils demandé, cela ne pourrait-il pas être considéré comme un crime de haine?

Le débat sur ce qui constitue légalement un crime de haine – et les obstacles à leur poursuite – remonte à des décennies. Il en va de même pour la confusion des lois sur les crimes haineux par le public américain. Pour inculper un individu d’un crime haineux, les forces de l’ordre doivent être en mesure de prouver qu’une infraction était spécifiquement motivée par la haine ou la partialité. Mais les autorités ne sont pas des lecteurs d’esprit; même si les victimes appartiennent toutes à une certaine race, religion, orientation sexuelle ou autre classe protégée, les procureurs doivent être en mesure de présenter des preuves de ce biais dans les actions, paroles ou affiliations antérieures de l’attaquant.

Ce cadre juridique laisse des lacunes importantes, en particulier en ce qui concerne les crimes de haine contre les Américains d’origine asiatique, disent les défenseurs. Le récent coup de couteau d’un homme asiatique dans le quartier de Chinatown à New York a suscité de grandes manifestations au bureau du procureur du district lorsqu’il a initialement refusé de poursuivre l’attaque en tant que crime de haine. (Il a ensuite changé de cap). L’agresseur, un Yémen de 23 ans, aurait dit à la police qu’il «n’aimait pas la façon dont» la victime «le regardait». Mais les enquêteurs ont déclaré qu’ils n’avaient aucune preuve que l’agresseur avait vu le visage de la victime lorsqu’il l’a attaqué par derrière.

Compte tenu de ces contraintes juridiques, les taux de signalement et de poursuite des crimes haineux sont extrêmement faibles. Selon une étude de 2019 du Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse, les avocats des États ont renvoyé les affaires de crimes de haine au gouvernement fédéral pour que des poursuites soient engagées 2 000 fois au cours de la décennie précédente. Seulement 15% de ces renvois ont donné lieu à des poursuites.

Trois États (Arkansas, Caroline du Sud et Wyoming) n’ont pas haine du tout les lois sur les crimes. Et 17 autres ont des lois qui n’exigent pas la collecte de données sur de telles infractions. En effet, seuls 14% des près de 15 600 services de police des États et locaux impliqués dans le programme de déclaration uniforme de la criminalité du FBI, qui recueille des données sur la criminalité à l’échelle nationale, signalent même les crimes de haine au gouvernement fédéral. Des études ont montré que les crimes haineux ont tendance à être sous-déclarés en raison de la méfiance des victimes à l’égard de la police, de la peur ou des représailles.

Si les responsables de l’application de la loi ne signalent pas les infractions à caractère raciste, ils ne les identifient pas, n’enquêtent pas ou ne les poursuivent pas. Sans ces informations, le ministère américain de la Justice (DOJ) n’a pas une compréhension globale du nombre de personnes attaquées, blessées ou tuées par des violences extrémistes à motivation raciste – ou comment un incident s’inscrit dans des tendances plus larges.

Ces attaques ont un impact démesuré. Les crimes haineux ne sont pas seulement perpétrés contre un individu; ils terrorisent et intimident des communautés entières, disent les défenseurs. Le fait de ne pas les suivre de manière plus cohérente et précise signifie que les communautés à risque peuvent ne pas recevoir les ressources dont elles ont besoin.

Tout cela ne représente que très peu d’action. Malgré le fait qu’il existe cinq lois fédérales sur les crimes de haine dans les livres, le DOJ ne poursuit qu’environ 25 accusés de crimes de haine par an, selon Michael German, ancien agent du FBI et maintenant membre du Brennan Center for Justice. Pourtant cLes enquêtes menées auprès des victimes par le ministère de la Justice suggèrent que jusqu’à 250 000 crimes haineux sont commis aux États-Unis chaque année.

«Ce que veulent les communautés ciblées par les crimes de haine, ce n’est pas nécessairement plus de lois que la police peut ignorer, mais une plus grande attention des forces de l’ordre aux crimes visant ces communautés», dit German. «Le DOJ maintient une politique de report des enquêtes et des poursuites pour crimes haineux aux forces de l’ordre nationales et locales, malgré le fait que les forces de l’ordre nationales et locales ne réagissent pas efficacement.»

Certains États ont répondu en élargissant le langage dans leurs propres lois au-delà du FBI définition d’un crime de haine en tant qu ‘«infraction pénale contre une personne ou des biens motivée en tout ou en partie par les préjugés d’un délinquant contre une race, une religion, un handicap, une orientation sexuelle, une origine ethnique, un sexe ou une identité de genre.» Une poignée d’États ont inclus les sans-abri, la police et l’affiliation politique dans les lois sur les crimes de haine.

Géorgie uniquement a promulgué sa propre loi sur les crimes haineux l’année dernière, en imposant des peines supplémentaires pour les crimes motivés par des préjugés. La loi fournit des directives de détermination de la peine si quelqu’un est reconnu coupable d’avoir ciblé intentionnellement une victime en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son origine nationale, de son sexe ou de son handicap. La nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier après avoir été signée par le gouverneur républicain Brian Kemp, rend également obligatoire la collecte de données sur les crimes de haine dans l’État.

À l’échelle nationale, 51 meurtres ont été classés comme crimes haineux en 2019, ce qui en fait l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour de tels crimes. Le sombre décompte, qui a plus que doublé par rapport à 2018, comprenait la fusillade dans un Walmart à El Paso, au Texas, où 23 personnes ont été tuées après que le suspect ait publié en ligne un manifeste décousu sur une «invasion hispanique du Texas».

L’année dernière, les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique dans 16 villes ont augmenté de 150%, les femmes étant deux fois plus susceptibles d’être ciblées, selon une analyse des statistiques du service de police publiée plus tôt ce mois-ci par le Center for the Study of Hate and Extremism de l’État de Californie. Université, San Bernardino. Les attaques violentes et le harcèlement envers les Américains d’origine asiatique ont fortement augmenté pendant la pandémie de coronavirus, avec plus de 3800 incidents de haine à travers les États-Unis depuis son début, selon les données recueillies par l’organisation à but non lucratif Stop AAPI Hate. Plus de 35% de ces incidents se sont produits dans des entreprises et les femmes ont signalé deux fois plus d’incidents de haine que les hommes.

En réponse, les démocrates de la Chambre ont renouvelé le mois dernier leurs efforts en faveur d’une loi fédérale sur le traçage des crimes haineux. La représentante Judy Chu, une démocrate californienne qui préside le caucus américain d’Asie-Pacifique, a déclaré que la loi actuelle, qui remonte à 1990, «n’a pas de mordant» car elle repose sur une participation volontaire incohérente des forces de l’ordre locales. Le projet de «loi contre la haine» fournirait des subventions aux États et aux forces de l’ordre locales pour améliorer leurs rapports sur les crimes de haine.

Indépendamment des définitions juridiques, la réalité est que l’attaquant a ciblé des entreprises portant des noms tels que «Young’s Asian massage», a déclaré Chu lors d’une conférence de presse du House Democratic Caucus mercredi. «Le fait qu’il soit allé à celui-là, avec ce titre, vous donne une idée de ce qu’il pensait», a-t-elle déclaré. «Il est clair que les individus ont été ciblés car ils sont parmi les plus vulnérables de notre pays: immigrantes, femmes asiatiques.»