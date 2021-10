Le tireur de Parkland, Nikolas Cruz, mérite la peine de mort, selon les familles des victimes

Nikolas Cruz — le tireur de masse de Marjory Stoneman Douglas High — ne mérite pas une seconde chance… selon les familles de ses victimes, qui veulent qu’il soit condamné à mort.

Les pères de 2 des 17 victimes de Nikolas ont déclaré à TMZ …

Max Schachter, le père d’une victime de 14 ans Alexis, dit carrément… Cruz « est un meurtrier sadique et il mérite de mourir. » Max dit également que son plaidoyer pour une seconde chance est « risible » et pense qu’il devrait être condamné à la peine de mort.

Tony Montalto, dont la fille de 14 ans Gina faisait partie des personnes abattues, n’accepte pas non plus les excuses de Cruz, déclarant… « S’il voulait faire quelque chose pour nos familles, il n’aurait pas tué nos proches. »

La façon dont Tony le voit… Cruz n’a pas laissé sa chance à sa fille quand il lui a tiré dessus 4 fois, alors pourquoi aurait-il une seconde chance dans la vie ???

Comme nous l’avons signalé … Nikolas a changé son plaidoyer de culpabilité mercredi et a dit aux familles de ses victimes il était désolé et il les aimait, tout en suppliant pour une seconde chance et en précisant qu’il ne voulait pas d’une condamnation à mort.

Tony, qui était au tribunal pour écouter Cruz, a déclaré que le mea culpa était « ridicule » et « douloureux »…

Cruz risque la prison à vie ou la peine de mort après avoir plaidé coupable à 34 chefs d’accusation – 17 meurtres prémédités et 17 tentatives de meurtre – et bien qu’il pense qu’il devrait appartenir aux familles de décider de son sort… il semble que Cruz pourrait pas comme leur réponse.