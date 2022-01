Le tireur de Saragosse qui a mordu et jeté deux policiers dans les escaliers risque neuf ans de prison

01/08/2022 à 10:10 CET

LMG

Le jeune homme qui n’a pas hésité menacer sa logeuse avec une arme à feu dans Saragosse, auquel il n’a pas payé le loyer de l’étage dans lequel il a trafiqué, et que agressé la police qu’ils l’ont identifié après avoir été en fuite pendant quatre jours, il fait face 9 ans de prison. AAM, 27 ans, d’origine marocaine et avec une histoire, siégera au banc des accusés pour un crime d’agression, un autre de blessures, un autre de blessures légères et de trafic de drogue.

Il s’agit de la demande de sanction demandée par le syndicat de police Jupol, par l’intermédiaire de l’avocat Marco Antonio Navarro, à l’encontre de ce prévenu qui reste en prison provisoire depuis son arrestation en octobre dernier dans le quartier d’El Gancho à Saragosse. Le parquet, pour sa part, demande deux ans et trois mois de prison et 1.500 euros d’amende.

Les événements remontent à 15 h 30 le 19 octobre. Certains agents de la brigade de sécurité citoyenne de la préfecture de police d’Aragon se trouvaient dans la rue Mariano Cerezo lorsqu’ils ont vu l’homme faisant l’objet d’une enquête marchant dans cette rue.

Ils ont rapidement reconnu qu’il était le jeune homme que recherchait le Police Retail Narcotics Traffic Group après avoir menacé avec une arme la femme qui lui avait loué un appartement dans la banlieue. C’est lorsqu’elle est allée réclamer ses dettes, même s’il n’imaginait pas que il allait brandir un pistolet et il allait tirer un coup juste avant de s’échapper par le toit. À l’intérieur de la maison, il a laissé deux autres hommes, 1 642,90 grammes de marijuana, ainsi qu’une cartouche détonante de 9 millimètres et des percussions, identiques à celles trouvées lors de son arrestation.

Les agents qui ont localisé ce jeune homme, défendu par l’avocate Carmen Sánchez Herrero, ont commencé à le suivre, même s’il a rapidement pris conscience de la présence policière et a commencé à fuir. Il est entré au numéro 62, poursuivi par la police qui l’a rattrapé dans l’escalier où il se cachait.

Alors, selon les agents, de façon tout à fait surprenante, s’est jeté sur les flics, les poussant dans les escaliers, criant qu’il n’allait pas être arrêté. Par conséquent, ils ont commencé à tomber dans les escaliers à la suite de son attaque et attaque sur deux étages, alors qu’il continuait à battre les policiers.

L’enquêteur a non seulement donné des coups de poing et des coups de pied, mais a également utilisé sa bouche pour mordre l’un des officiers à deux doigts de la main gauche. Une action qui a laissé des cicatrices et qui l’a obligé à prendre des médicaments pour enrayer d’éventuelles maladies, le protocole habituel contre le VIH et d’autres maladies qui se transmettent par la salive dans les plaies.

L’autre a subi des blessures aux doigts des deux mains, des contusions cervicales et des contractures. Telle était l’agressivité et la violence dont ils faisaient l’objet, que grâce au fait qu’ils étaient le plus efficace de Corps de police nationale pour les soutenir, pouvant le réduire sur le débarquement.

Cette attaque s’est produite trois jours après qu’un autre homme a agressé un inspecteur de la préfecture de police d’Aragon à l’intérieur d’un bus de la ville de Saragosse.