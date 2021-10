Le tireur de Stoneman Douglas, Nikolas Cruz, a un message pour les familles des victimes

Lire du contenu vidéo

Nikolas Cruz, le tireur responsable du meurtre de 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas, vient de faire un plaidoyer passionné aux familles des victimes… il veut une 2e chance.

Cruz s’est adressé aux familles mercredi dans une salle d’audience de Floride après avoir changé son plaidoyer de culpabilité … il dit qu’il est désolé pour ce qu’il a fait et les aime.

Dans la vidéo, Cruz dit qu’il est difficile de vivre avec les conséquences et qu’il fait des cauchemars et qu’il ne peut parfois pas vivre avec lui-même … mais il dit qu’il essaie de continuer à avancer.

C’est un peu bizarre… Cruz lance alors une mini-discours sur les gens qui fument de la marijuana et se droguent, ce qui, selon lui, « provoque le racisme et la violence dans les rues ». Il dit aussi qu’il ne peut plus se résoudre à regarder la télévision.

Cruz risque la prison à vie ou la peine de mort après avoir plaidé coupable à 34 chefs d’accusation – 17 meurtres prémédités et 17 tentatives de meurtre – mais il dit qu’il devrait appartenir aux familles des victimes de décider s’il est condamné à mort.

La réalité est que… le jury décidera du sort de Cruz lors de son procès.

2018

Cruz a également plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de coups et blessures pour attaquer un gardien de prison dans un incident de 2018 filmé.