Le tireur d’Oxford Ethan Crumbley est tombé, touché à la tête dans un incident bizarre l’année dernière

Ethan Crumbley — l’accusé tueur d’Oxford — a été impliqué dans un accident étrange un an avant de tirer et de tuer 4 de ses camarades étudiants … et il semble que quelque chose n’allait clairement pas chez lui.

Cette vidéo montre Crumbley, alors âgé de 14 ans, dans un restaurant où il travaillait en septembre 2020. Crumbley marche dans une zone de travail et vous le voyez désorienté et vacillant avant qu’il ne s’effondre, se cognant la tête contre une armoire. Dans la vidéo, obtenue pour la première fois par le courrier quotidien, il a du mal à se lever avant que quelqu’un ne vienne l’aider.

Le propriétaire du restaurant dit qu’un membre du personnel a appelé ses parents et l’a renvoyé chez lui. Sa mère a blâmé Ethan de ne pas avoir mangé ce jour-là. Mais la propriétaire a des doutes, disant qu’elle pense que cela pourrait être lié à ses médicaments.

Il y a aussi ça … le propriétaire du restaurant prétend que le frère aîné d’Ethan, Éli, a été surpris en train de fumer de l’herbe au travail – il travaillait également au restaurant – et lorsqu’un membre du personnel a menacé d’appeler ses parents, Eli aurait répondu : « D’où pensez-vous que je l’ai eu ? »

Crumbley a été arrêté et inculpé pour la fusillade. Il fait face à 24 chefs d’accusation au total, dont 4 chefs de meurtre au premier degré et de terrorisme causant la mort.

Ses parents ont également été arrêté et inculpé avec 4 chefs d’homicide involontaire, alors que les procureurs prétendent avoir des preuves suggérant que les parents d’Ethan ont aidé à faciliter la fusillade. Ils sont partis en fuite mais ont finalement été capturés près de la frontière canadienne. Ils ont plaidé non coupable.