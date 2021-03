Le tireur run-and-gun Mighty Goose vise la couronne de sauvagine du jeu Untitled Goose

L’adorable Untitled Goose Game est déjà devenu un champion des oies de jeu sur l’eShop Switch, mais il y a toujours de la place pour un de plus, non?

Ce printemps voit le lancement de Mighty Goose, un jeu de tir rapide et rapide de Blastmode Games and Playism. Contrairement au personnage titulaire effronté de Untitled Goose Game, cette sauvagine en particulier est un chasseur de primes agressif et musclé dont le seul but est de traquer le mal.

Assumez le rôle de Mighty Goose et amenez le combat au roi du Vide. Ce monarque conquérant de la galaxie commande une vaste armée de sbires et de monstres mécanisés. Faire face à ces méchants signifie voyager dans des mondes lointains et affronter toutes sortes de dangers. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un problème pour le légendaire Mighty Goose!

Le jeu a été conçu pour «tester vos compétences, votre timing et vos réflexes», en ajoutant des armes folles, des machines de guerre et des améliorations à explorer au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers les méchants à l’écran.

Aucune date de sortie spécifique n’a encore été fixée, nous devrons donc garder un œil sur cela au cours des prochaines semaines. Nous sommes sûrs que cela vaudra la peine d’attendre, cependant; le titre a été récemment mis en avant par la propre équipe Indie World de Nintendo:

CECI EST VRAIMENT UNE OIE PUISSANTE !! Lâchez l’oie lorsque Mighty Goose, un tireur de course et de fusil au rythme effréné de @BlastmodeGames et @playismEN, souffle sur #NintendoSwitch ce printemps! pic.twitter.com/Azn8AIYKCI – Monde indépendant (@IndieWorldNA) 12 mars 2021

Votre Switch peut-il gérer une autre oie? Les honks obtiennent le double de points dans les commentaires ci-dessous.