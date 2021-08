Le titre de 2021 compte pour Max Verstappen, pas pour les records

Max Verstappen a clairement indiqué que seul le Championnat du monde 2021 comptait pour lui, les autres records sont insignifiants.

Dans le cadre de sa candidature pour le titre 2021, le pilote Red Bull a déjà récolté quelques records de Formule 1, l’un d’entre eux étant le plus jeune pilote à remporter un Grand Chelem, celui du Grand Prix d’Autriche où il a décroché la pole, le plus rapide. tour, victoire en course et menait chaque tour sur son chemin vers la victoire.

Il est également devenu le premier pilote à remporter les trois courses d’un triple titre, à savoir le Grand Prix de France et les deux courses en Autriche.

De telles statistiques sont cependant insignifiantes pour lui, car son seul véritable objectif est de battre Lewis Hamilton pour le titre 2021.

“Je ne me concentre pas sur les records, mon objectif est de gagner le championnat, pour moi c’est le seul qui compte”, a déclaré Verstappen sur le site Red Bull.

Avec cinq victoires sur les 11 premières courses, Verstappen peut à juste titre regarder avec fierté le premier semestre 2021.

Mais comme il le souligne, le plus important est d’être toujours en tête du classement fin 2021.

« Les victoires en Autriche étaient très belles. La victoire à Monaco était également très belle, pour être honnête, il y en a eu pas mal de belles jusqu’à présent cette saison », a-t-il déclaré.

« Dans l’ensemble, c’est un bon début pour nous, nous avons été très compétitifs. Mais nous devons également être là à la fin de la saison, car c’est pour cela que vous travaillez en équipe, alors espérons que ce sera comme ça.

Pour 2021, Verstappen s’est vu confier le défi d’un coéquipier expérimenté avec une expérience victorieuse sous la forme de Sergio Perez, bien que jusqu’à présent ait confortablement pris le dessus sur le Mexicain.

Mais Verstappen aime l’avoir comme coéquipier, et en général quelqu’un à qui parler de choses non liées à la course.

“C’est un excellent coéquipier, les premiers mois ont été bons ensemble”, a déclaré Verstappen.

« Nous nous entendons très bien, c’est un gars vraiment cool et nous pouvons discuter de tout, pas seulement de la course. C’est toujours une bonne chose à avoir.

Le premier après la pause estivale est le Grand Prix de Belgique, où Verstappen cherchera à rebondir après une paire de courses frustrantes en Grande-Bretagne et en Hongrie, alors qu’il cherche un moyen de revenir en P1 au classement des pilotes.

Mais quel que soit le résultat, il dit qu’il prendra plaisir à piloter à Spa-Francorchamps, sa piste préférée au calendrier.

« C’est ma piste préférée au calendrier et c’est toujours agréable d’y conduire », a-t-il déclaré.

“J’espère que nous pourrons avoir un bon résultat, mais je vais juste prendre plaisir à conduire les tours.”