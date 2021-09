Le titre de cet article est, au mieux, une faute professionnelle de journalisme ou, pire, délibérément malveillant

Pour moi, le titre semble extrêmement clic-baity. Jusqu’à ce que vous arriviez vraiment à lire, il n’est pas clair que l’article et le titre ne disent pas que la valeur réelle de Bitcoin (peu importe où ou comment vous l’achetez) est d’un peu plus de 5 000 dollars et qu’un problème a temporairement reculé. le rideau un instant. Et si vous ne comprenez déjà pas la crypto-monnaie telle qu’elle est, le reste de l’article ne vous sera d’aucune aide.

Ils mentionnent que le problème ne s’est pas affiché sur d’autres plates-formes. Mais si vous êtes un no-coiner, est-ce 1 000 000 d’autres plateformes ? Ou y en a-t-il comme 1 ou 2 autres ? Je reste au courant de la crypto et c’est la première fois que je l’entends. C’est plus que négligeable.

Aucune mention de confirmations de bloc et c’est une raison pour laquelle ce n’était qu’un problème.

Oh attends, mais la bourse ne glisse jamais, n’est-ce pas Fortune ?