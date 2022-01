Le titre de chevalier de Tony Blair suscite la fureur alors que les Britanniques se déchaînent contre le mouvement « Honteux jour ! » | Politique | Des nouvelles

L’ancien Premier ministre travailliste a déclaré que c’était un « immense honneur » d’avoir été nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre le plus noble de la Jarretière, l’Ordre de chevalerie britannique le plus ancien et le plus ancien. Mais l’annonce a suscité une réaction de colère de la part de certaines personnes sur Twitter, qui se sont déchaînées contre le système de distinctions honorifiques.

Le commentateur politique Liam Young fulminait : « Quelle journée honteuse. »

L’ancien député travailliste George Galloway a tweeté : « Lève-toi, Sir Tony Blair. Il prend littéralement le biscuit. »

Le commentateur Jamie Jenkins a écrit : « Si vous aviez besoin d’une annonce pour mettre fin au système des distinctions, c’était ce soir. Sir Tony Blair. Quelle blague.

Le chroniqueur du Guardian, Owen Jones, a partagé un article de 2012 avec des appels de l’archevêque Desmond Tutu pour que l’ancien Premier ministre soit jugé pour la guerre en Irak.

M. Jones a déclaré: « Je suis d’accord avec Desmond Tutu. »

Le commentateur anti-Brexit Femi Oluwole a posté : « Si j’aide à créer le prochain ISIS en déstabilisant une région entière sous de faux prétextes, puis-je aussi obtenir un titre de chevalier ?

Le publicain Adam Brooks a écrit à ses 233 000 abonnés sur Twitter : « Tony Blair anobli ?… RIDICULE. »

Il a ajouté : « Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés, en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays. »

Sir Tony a été leader travailliste de 1994 à 2007 et Premier ministre de 1997 à 2007.

Les nominations à l’Ordre de la Jarretière sont le don de la Reine sans l’avis du gouvernement.

Sir Tony a attendu 14 ans pour cet honneur, qui a régulièrement été décerné aux anciens premiers ministres.

Il existe une convention selon laquelle aucun Premier ministre n’est nommé avant ses prédécesseurs.

Par conséquent, la nomination de Sir Tony ouvre la voie à Gordon Brown, David Cameron et Theresa May.

Des représentants de Sir Tony ont été contactés pour commentaires.