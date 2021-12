Le titre de F1 de Max Verstappen pourrait-il être annulé après le controversé Grand Prix d’Abou Dhabi ? Lewis Hamilton peut-il encore devenir champion ?

Max Verstappen a remporté son premier championnat du monde à la suite d’un spectaculaire Grand Prix d’Abou Dhabi ce week-end – mais la controverse est sur le point de gronder.

La star de Red Bull a commencé en pole position mais a traîné derrière Lewis Hamilton pendant la majeure partie de la course avec le Britannique fermement en contrôle.

Hamilton a félicité Verstappen après avoir perdu son titre

Cependant, une voiture de sécurité tardive a permis au Néerlandais de revenir dans la course et Verstappen a bénéficié de pneus plus frais pour sceller le titre dans le dernier tour.

Mercedes a réagi avec fureur en lançant deux recours contre le résultat final, qui n’ont pas été confirmés par la FIA.

Mais que signifiera un résultat potentiel pour le titre 2021 et Hamilton peut-il encore revendiquer un huitième championnat historique ? talkSPORT.com a les détails…

Hamilton peut-il encore devenir champion de F1 ?

Mercedes a déjà annoncé son intention de faire appel des refus et de saisir la Cour d’appel internationale de la FIA.

L’équipe de Hamilton ne s’est PAS engagée à faire appel et dispose donc de 96 heures à compter de sa notification écrite pour rassembler des preuves avant de les soumettre.

Une décision sera requise avant la cérémonie des gagnants jeudi.

Après cela, la dernière option de Mercedes serait de porter l’affaire unique et révolutionnaire devant le Tribunal arbitral du sport.

Si une punition est infligée, Verstappen pourrait être potentiellement déchu du trophée et conduire Hamilton à son cinquième titre mondial consécutif.

La conclusion du championnat de cette saison a été un drame sportif de premier ordre Qu’est-ce qui a été dit?

Eddie Jordan a été « confus » par les événements entourant la finale de Formule 1, dimanche, mais a également déclaré que Hamilton était coupable d’être « trop ​​gentil ».

Il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «C’est à sa discrétion et les règles sont assez claires. Tout d’abord, chaque équipe ne veut pas finir un Grand Prix sous safety car. C’est un fait.

« Par conséquent, il a essayé de terminer la course qui manquait de tours, il avait besoin de terminer la course dans des conditions de course, c’était aussi juste.

« Là où il a fait une erreur, il a dérouté les équipes en disant que les voitures doublées entre Max Verstappen et Lewis Hamilton n’allaient pas pouvoir dépasser la voiture de sécurité pour donner aux deux protagonistes une course claire et se battre pour le titre.

«Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça.

«Cela n’est jamais arrivé de mon temps. Dans le football, vous n’allez pas voir un arbitre pour lui dire qu’il s’est trompé et qu’il a dit plein de mauvaises choses ou vous êtes expulsé. C’est la même chose dans le rugby et dans tous les autres sports.

« Je ne comprends pas comment il y a une communication ouverte entre les directeurs d’équipe et le directeur de course. Pour moi, c’est fondamentalement faux.

« Où je pense que Lewis a fait une erreur… il est devenu un gars trop gentil », a ajouté Jordan. « Nous savons tous que les gars sympas ne gagnent pas de titres. Vous devez avoir cette agressivité et ce style arrogant qu’il avait.