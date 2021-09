Le titre de Fantastic Beasts 3 signifie-t-il de mauvaises choses pour Newt Scamander ? Internet a des pensées

Il a été révélé que la prémisse du film emmènera ses personnages plusieurs années dans le futur des Crimes de Grindelwald, se déroulera entre Rio de Janeiro, au Brésil et Berlin, en Allemagne, et conduira à l’implication du monde sorcier dans la Seconde Guerre mondiale. Dumbledore confiera apparemment à Newt et à son équipe une mission qui les mettra en conflit avec l’armée grandissante de Grindelwald. Dumbledore devra intensifier et jouer un rôle plus important dans la guerre en cours. Certains fans ont réagi au synopsis :