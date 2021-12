Le titre de Formule 2 signifie « je ne peux pas prouver grand-chose de plus » pour un siège en F1

Oscar Piastri dit qu’il n’a « pas grand-chose d’autre à prouver » pour gagner un siège en F1 après avoir remporté le titre de Formule 2.

L’Australien a poursuivi son ascension immensément impressionnante dans les rangs en 2021, remportant le titre F2 lors de sa première année sur la grille et assez confortablement aussi, terminant loin devant ses plus proches rivaux, Robert Shwartzman et Guanyu Zhou.

Malgré cela, il n’a pas reçu de siège en F1 pour la campagne 2022 alors que Zhou a été choisi par Alfa Romeo pour remplacer Antonio Giovinazzi, principalement pour des raisons financières aux yeux de beaucoup.

Le joueur de 20 ans ne pense pas qu’il puisse faire beaucoup plus pour convaincre les équipes de le signer et admet qu’il sera « assez contrarié » si l’on ne le fait pas pour la saison suivante.

« J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me recommander pour une place en Formule 1 », a-t-il déclaré selon motorsport-total.com.

« Bien sûr, c’est un peu décevant que je ne fasse pas le saut tout de suite, et j’espère vraiment être sur la grille en 2023.

« Je serais assez contrarié si je n’étais pas sur la grille en 2023, car je n’ai pas grand-chose d’autre à prouver. »

Les règles étant que les champions de Formule 2 ne peuvent pas rester sur la grille l’année suivante, Piastri s’est retrouvé sans siège de course à temps plein pour 2022, mais va au moins être Alpine pilote d’essai et de réserve.

Il pense que c’est une « opportunité fantastique » qui le préparera mieux à un passage en F1, même si une telle position n’est pas ce qu’il visait finalement.

« Je pense que l’année prochaine avec Alpine, j’ai une très bonne opportunité d’entrer dans le monde de la Formule 1, sans courir bien sûr », a-t-il ajouté.

« Mais je serai présent à toutes les courses à l’étranger, je ferai l’expérience du calendrier chargé du monde de la Formule 1 et je travaillerai beaucoup dans le simulateur. Il n’y aura pas beaucoup de temps pour s’allonger sur le canapé. Ça va être une année chargée et c’est une opportunité fantastique, b

« Mais bien sûr, ce n’est pas tout à fait l’objectif ultime que je voulais pour l’année prochaine. Je veux me concentrer là-dessus, même si je ne peux pas courir en F1 ou ailleurs l’année prochaine. La Formule 1 est mon objectif ultime et, de façon réaliste, c’est un objectif et non plus un rêve. »