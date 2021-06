Le titre de HRH du prince Harry a été supprimé quelques heures après la rétrogradation de Duke sur le site Web de la famille royale | Royale | Nouvelles

Les pancartes de l’exposition Royal Style in the Making, qui a ouvert ses portes cette semaine, ont décrit les robes de Diana comme “prêtées par SAR le duc de Cambridge et SAR le duc de Sussex”.

Cependant, le Royal Collection Trust a maintenant déclaré que les étiquettes “étaient incorrectes et seront mises à jour”, accusant une “erreur administrative”.

Harry et Meghan Markle ont accepté d’arrêter d’utiliser leurs styles de RHS lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Mais le couple continue d’utiliser ses titres de duc et de duchesse.

Cela survient après que les Sussex ont été rétrogradés sur le site officiel de la famille royale.

Harry et Meghan figuraient auparavant en haut de la page, juste sous le prince William et Kate.

Mais ils ont maintenant été repoussés au-dessous du prince Edward, de Sophie, de la princesse Anne et du prince Andrew.

PLUS À VENIR