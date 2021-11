Le titre de la duchesse de Sussex de Meghan Markle fait l’objet d’une blague dans l’interview d’Ellen | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a participé à un épisode de l’émission jeudi soir, un peu plus de huit mois après qu’elle et le prince Harry se soient assis pour une interview explosive avec Oprah Winfrey. Son apparition au Ellen Show était pleine de gags et de sketchs farfelus.

Le joshing a commencé quelques instants après que Meghan Markle se soit assise avec Ellen.

L’animatrice de télévision a eu du mal à plusieurs reprises à prononcer le titre de Meghan, « Duchesse de Sussex ».

Le public du studio a trouvé cela très amusant.

À un moment donné, plus tard dans l’interview, Ellen a demandé à son public d’essayer le titre à la place.

Elle a affirmé que « Duchesse de Sussex » est « difficile à prononcer ».

Ellen a même essayé de faire prononcer son titre à Meghan elle-même.

En plus de cela, Meghan a été chargée de nombreux défis.

Au début d’un sketch, Ellen a déclaré : « J’ai envoyé Meghan faire du shopping. Elle portait un écouteur et devait dire et faire tout ce que je lui disais de faire.

Elle a déclaré: «Les gens oublient vraiment que ou ne savent même pas que c’est l’un des six pays riches au monde qui n’impose pas et n’a pas de programme fédéral de congés payés.

« Je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que nous pouvons mettre cela en œuvre pour les gens. »

La dernière apparition télévisée de Meghan a suscité des spéculations quant à savoir avec qui elle pourrait apparaître pour sa prochaine interview très médiatisée.

Richard Eden du Daily Mail a plaisanté sur Twitter : « Nous avons eu l’interview d’Oprah et le chat d’Ellen DeGeneres. Qui est le prochain pour Meghan ? Piers Morgan, j’espère.

Il ne fallut que quelques instants à Morgan pour revenir avec une suggestion.

Il m’a répondu : « Je suis disponible… »