Le titre « doit » être décidé en piste à Abu Dhabi

Ross Brawn dit qu’il ne veut pas voir ce combat historique pour le Championnat du monde se décider dimanche dans la salle des stewards à Abu Dhabi.

Max Verstappen et Lewis Hamilton entrent dans la dernière course de la saison au niveau des points à Yas Marina, mais le pilote Red Bull mène officiellement le championnat du monde grâce à ses neuf victoires en course contre huit pour Hamilton.

Avec cela, celui qui terminera devant entre eux deux remportera le titre dans cette saison des plus mémorables en Formule 1. Mais aucun des pilotes terminant dans les points, ou les deux abandonnant, ne verrait Verstappen sacré champion du monde pour la première fois. .

Les deux challengers du championnat se sont à nouveau rencontrés en Arabie saoudite, où Hamilton est entré dans le dos de son rival Red Bull lorsqu’il a ralenti pour laisser passer la Mercedes.

Hamilton a remporté la course et le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a insisté sur le fait que son équipe voulait remporter le championnat d’une manière « propre », avec une confrontation à venir lorsque les lumières s’éteindront dimanche.

Brawn a décrit les débuts de Jeddah au calendrier comme « sensationnels », mais lorsqu’il attendait avec impatience la finale de 2021, il a exhorté les deux pilotes à ne pas « enjamber la ligne » pendant le combat.

Comment Max Verstappen abordera-t-il le décideur du titre à Abu Dhabi ? PlanetF1 explique pourquoi le Néerlandais a une réflexion sérieuse à faire.https://t.co/uOrFkxecWV #F1 pic.twitter.com/WfNIqFpKhp – PlanetF1 (@Planet_F1) 8 décembre 2021

« Ce sport a tout eu cette saison et il nous a donné encore plus dimanche », a écrit Brawn dans sa chronique post-Arabie saoudite sur Formula1.com.

« Tant d’intrigues, tant de tensions, tant de combats entre les deux principaux protagonistes. C’était juste sensationnel.

« Je pense que cela fait 47 ans que nous n’avons pas disputé la dernière course avec les deux concurrents sur les mêmes points et je pense que tout le monde veut voir une compétition fabuleuse à Abu Dhabi.

« Ce sera dur. Ni l’un ni l’autre ne cédera d’un pouce mais nous voulons une compétition sportive. Nous ne voulons pas franchir la ligne.

« Nous ne voulons pas que ce championnat soit décidé par les décisions des commissaires sportifs et se retrouve devant les cours d’appel ou ailleurs. Il doit se retrouver sur la piste d’Abu Dhabi avec le meilleur pilote gagnant.

Le tracé du circuit de Yas Marina a été considérablement modifié et sera utilisé par la Formule 1 pour la première fois ce week-end, avec cinq virages des chicanes précédentes supprimés et des vitesses moyennes et des temps au tour beaucoup plus rapides attendus.

Hamilton a remporté chacune des trois dernières manches, mais Verstappen retournera à Abu Dhabi après avoir dominé l’édition de l’année dernière de la course.