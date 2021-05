Le titre du “ vérificateur de faits ” du Washington Post ment sur l’ancêtre des mineurs de charbon de Biden LIE ⋆ .

Les vérificateurs ont de nouveau accouru à la défense du président Biden. Dans le Washington Post de dimanche, “Fact Checker” Glenn Kessler a écrit un article intitulé “L’affirmation de Biden selon laquelle son” grand-pop ” était un mineur de charbon se révèle surtout.”

Mais si vous lisez l’article lui-même… ça ne marche pas.

Kessler admet que l’arrière-grand-père de Biden, Edward Blewitt, était un ingénieur minier et un homme politique, et non un mineur. Mais son choix de citations d’ouverture inclut le mépris pour la question posée :

« Mon père avait l’habitude de dire : ‘Joey…’ – et je jure devant Dieu, quand il a quitté Scranton, quand le charbon est mort – mon père n’était pas un – il était – il était vendeur ; il n’était pas un mineur de charbon. Mon arrière-grand-père l’était. – Président Biden, remarques à Dearborn, Michigan, 18 mai 2021 « Maureen, nous sommes dans le plus grand combat constitutionnel depuis cinquante ans, et vous voulez savoir si l’arrière-grand-père de Biden était un mineur de charbon ? » – L’assistant de campagne Tom Donilon, cité parlant à Maureen Dowd du New York Times, dans le livre de Richard Ben Cramer What It Takes (1992)

L’énorme butoir d’un livre de Cramer portait sur la campagne de 1988, et Biden a abandonné en 1987 après avoir menti sur ses antécédents familiaux et des discours de plagiat. Mais Kessler the Fact Checker a donné une note égale aux mensonges de Biden sur ce sujet avec son assistant Tom Donilon réprimandant un journaliste pour se soucier… des faits. (Son frère Mike Donilon est aujourd’hui le conseiller en chef du président Biden.)

Le mois dernier, Kessler a déchiré le sénateur républicain Tim Scott pour avoir fait paraître ses ancêtres plus pauvres qu’eux. Le sénateur Scott a déclaré que son grand-père avait été «forcé de quitter l’école en troisième année pour cueillir du coton et n’avait jamais appris à lire ou à écrire. … Notre famille est passée du coton au Congrès en une seule vie. C’était vrai. Mais Kessler a creusé une autre génération pour réprimander Scott : « Notre recherche révèle une histoire plus complexe que ce que Scott raconte au public. Le père du grand-père de Scott était également un important propriétaire terrien.

Il a conclu que «Scott raconte une histoire soignée emballée pour la consommation politique, mais un examen attentif montre comment certains des succès précoces et improbables de sa famille sont aplatis et écrits dans sa biographie.»

Cette « vérification des faits » élastique de Scott a conduit les lecteurs à demander à Kessler d’enquêter sur la ligne « grande grand-pop » de Biden. La chose “surtout les casseroles” ne signifie pas que Biden n’a pas menti tout à l’heure. Cela signifie que Kessler a fouillé les dossiers de la défense. “Il s’avère que nous pouvons trouver d’autres exemples de Biden faisant le même point… mais avec Biden disant à juste titre qu’Edward Blewitt était un ingénieur minier, pas un mineur de charbon.”

Il a conclu: «De plus, l’arrière-arrière-grand-père de Biden était un inspecteur des mines – l’un des premiers dans cette partie de la Pennsylvanie. Biden n’a donc pas tort de suggérer que ses antécédents familiaux incluent l’implication dans les mines. ” [Italics mine.]

Remarquez à quel point ces «vérificateurs de faits» deviennent glissants lorsqu’ils défendent les exagérations démocrates. Il n’y a pas de “Biden raconte une histoire bien rangée emballée pour la consommation politique, mais……..”