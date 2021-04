Le titre F2 ne garantit pas la promotion de Jehan Daruvala en F1

Le Dr Helmut Marko a déclaré que le pilote junior Red Bull Jehan Daruvala ne se verrait pas garantir un siège en F1, même s’il remporte le championnat de Formule 2 de cette année.

Daruvala, 22 ans, fait partie des principaux prétendants à suivre Mick Schumacher en tant que tenant du titre de F2, bien que Red Bull ait également Liam Lawson de son programme de développement de pilotes – dirigé par Marko – au début.

Après la première des huit manches de la série, qui comprennent toutes trois courses, Lawson est deuxième au classement derrière Guanyu Zhou, espoir de l’académie Renault, avec Daruvala deux points de plus en troisième.

Le duo Red Bull s’est disputé la course d’ouverture à Bahreïn alors que le Néo-Zélandais, au volant de Hitech, a résisté à Daruvala, de l’équipe Carlin, après que l’Indien se soit rapproché de lui mais n’a pas pu trouver un moyen de passer.

Marko a joué un rôle moteur dans la promotion rapide de Yuki Tsunoda en F1 après une seule saison en Formule 2, mais insiste sur le fait qu’il n’y a aucune certitude que l’ancien coéquipier de la recrue japonaise Daruvala suivra même s’il remporte la couronne du championnat.

“L’objectif doit être de remporter le titre, mais il n’obtient pas automatiquement un siège en Formule 1 en faisant cela”, a déclaré l’Autrichien de 77 ans au Press Trust of India à propos de Daruvala.

«C’est juste un tour [so far]. Il est bien trop tôt pour le dire à ce stade. Tout est lié à la performance.

«Nous ne l’aurions pas choisi si nous ne pensions pas qu’il avait le potentiel d’atteindre la Formule 1.

«Mais le potentiel ne signifie pas qu’il y parviendra. Je ne veux pas être trop enthousiaste. Donnez-lui juste du temps, s’il produit des performances de premier ordre, nous verrons. Voyons ce que la réalité apporte.

«Le premier tour était un pas en avant définitif par rapport à l’an dernier, mais il doit encore s’améliorer. Le but doit être de remporter le championnat. Il doit encore s’améliorer dans certains domaines mais pour le moment, après un tour, tout va bien.

Néanmoins, avec Sergio Perez seulement sur un contrat d’un an avec Red Bull, et Tsunoda selon la rumeur pour être une possibilité de le remplacer s’il brille cette saison, un poste vacant chez AlphaTauri pourrait émerger – en particulier avec des doutes sur l’avenir d’Alex Albon et Pierre Gasly, ce dernier ayant été lié à un déménagement ailleurs.

«La performance est la clé du développement en tant que pilote Red Bull», a ajouté Marko. «Il est injuste de parler d’un siège de Formule 1 à ce stade.

«Il y a aussi d’autres jeunes pilotes et deux pilotes Red Bull également (Lawson et Juri Vips). Nous verrons qui sont ceux qui réussissent.

