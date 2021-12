Le titre « Lost » de Namco qui a inspiré le premier film de jeu vidéo d’action en direct va bientôt changer

Image : Namco

La sortie d’Arcade Archives de la semaine prochaine est Mirai Ninja, un titre Namco uniquement japonais de 1988 qui n’a jamais été porté sur un système domestique et occupe une place particulière dans l’histoire du jeu vidéo.

Sorti la même année que le film de Keita Amemiya en 1988 Mirai Ninja : Keigumo Kinin Gaiden (connu comme Cyber ​​Ninja aux Etats-Unis, Chef militaire au Canada et Robot Ninja au Royaume-Uni), Mirai Ninja était alimenté par le tableau de commande Namco System 2 et ressemble beaucoup à d’autres titres ninja de l’époque, comme Shinobi et Esprit Ninja. Amemiya, il faut le noter, a depuis travaillé sur des jeux vidéo comme le Onimusha série et Shin Megami Tensei IV.

Fait intéressant, le jeu n’est pas réellement basé sur le film, comme c’est si souvent le cas. C’est en fait l’inverse ! Namco a été activement impliqué dans la production de Mirai Ninja, plutôt que de l’utiliser sous licence. Il a même été impliqué dans la distribution du film, ce qui en fait l’un des premiers exemples d’un film de jeu vidéo d’action en direct – même avant les goûts de Super Mario Bros., Double Dragon, Street Fighter et Combat mortel.

Vous pouvez consulter la bande-annonce nord-américaine – destinée à promouvoir la version VHS auprès des magasins de location – ci-dessous, et vous trouverez ci-dessous un gameplay de la version arcade.

