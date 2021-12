Le titre mondial de F1 de Max Verstappen était « le karma que Red Bull méritait »

Tout en comprenant la douleur de Lewis Hamilton, Alex Albon pense que c’est par karma que Max Verstappen a remporté le titre en 2021.

Verstappen et Hamilton se sont affrontés dans une bataille épique tout au long de la saison pour le championnat des pilotes 2021, et conformément à une année de rebondissements, le plus dramatique a été réservé pour la course finale à Abu Dhabi.

Verstappen a remporté la pole position mais Hamilton a pris la tête au départ, et après un défi infructueux de Verstappen pour reprendre la P1, Hamilton a contrôlé une grande partie de la course à partir de là.

Sergio Perez dans l’autre Red Bull avait fait de son mieux pour ramener son coéquipier en jeu, ce qui a coûté de nombreuses secondes à Hamilton car, avec des pneus plus frais, il cherchait un moyen de dépasser le coureur mexicain.

Hamilton a finalement fait le pas, et à partir de là, il semblait bien parti pour la victoire et un huitième titre de sa carrière.

Mais ensuite, Nicholas Latifi de Williams s’est écrasé, déclenchant la voiture de sécurité et offrant à Verstappen l’opportunité de changer de pneu.

La course a repris dans le dernier tour où Verstappen a utilisé ce nouveau caoutchouc, dépassant Hamilton et passant sous le drapeau à damier pour se couronner champion du monde pour la première fois.

Mercedes et Hamilton ont été démoralisés par la façon dont la course s’est terminée, car seuls les pilotes doublés entre Verstappen et Hamilton sur la route ont été autorisés avant la reprise de la course suite à une décision initiale selon laquelle les voitures doublées ne dépasseraient pas.

La FIA enquête actuellement sur l’utilisation de la réglementation sportive à Abu Dhabi par le directeur de course Michael Masi, car elle énonce l’obligation pour toutes les voitures doublées de dépasser la voiture de sécurité avant un redémarrage.

Albon, cependant, compte tenu de toute la saison, pense qu’Abu Dhabi était une compensation pour la malchance que Verstappen avait subie plus tôt dans la saison.

Il a d’abord choisi Silverstone, où Verstappen et Hamilton sont entrés en collision à Copse dans le premier tour, envoyant Verstappen dans les barrières.

Puis le Grand Prix de Hongrie, où Valtteri Bottas a été à l’origine d’un accident impliquant plusieurs voitures au virage 1 qui a laissé Verstappen avec de lourds dommages à sa voiture.

Albon a également mentionné les accrochages de Verstappen avec les stewards à Djeddah, encourant une pénalité de cinq secondes et ayant reçu l’ordre à plusieurs reprises de concéder l’avance à Hamilton.

Ensuite, dans le premier tour à Abu Dhabi, les commissaires sportifs ne sont pas intervenus malgré la sortie de piste de Hamilton et le maintien de son avance alors que Verstappen attaquait.

Fait intéressant, Albon n’a pas mentionné l’éclatement des pneus de Verstappen alors qu’il menait à Bakou, bien qu’au redémarrage de cette course, Hamilton ait accidentellement modifié ses réglages de freins et se soit rendu dans la zone de dégagement alors qu’il tentait de prendre la P1 de Perez.

«Je comprends les deux côtés de l’histoire, mais je dois dire que je suis un peu croyant. J’ai l’impression que de nombreuses décisions ou moments cette année sont allés contre Max », a déclaré le pilote de réserve Red Bull et sim Albon à Motorsport.com.

« Il suffit de regarder Silverstone, la Hongrie, Jeddah et même le premier tour à Abu Dhabi. Alors oui, nous avons été incroyablement chanceux à la dernière minute, mais en même temps, je pense que nous avons gagné cette chance.

« Rien contre Lewis et Mercedes, mais d’une certaine manière, nous avons obtenu le karma que nous méritions en tant qu’équipe ce dimanche-là. C’est ainsi que la plupart des choses s’équilibrent au cours d’une saison.

Albon sera de retour sur la grille pour 2022 après avoir quitté son poste de pilote d’essai et de réserve Red Bull pour rejoindre l’équipe Williams propulsée par Mercedes.