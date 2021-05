Le titre préféré de Rakesh Jhunjhunwala, le Titan, le perdant du Sensex, tombe pour la troisième journée consécutive après les résultats du quatrième trimestre

L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation à 3,52 crore actions ou 3,97%, à la fin du trimestre de mars

Le cours de l’action de Titan Company a chuté de plus de 5% à 1 416,60 Rs chacun dans des transactions intrajournalières sur l’ESB lundi. Le cours de l’action Titan préféré de Rakesh Jhunjhunwala s’est échangé dans le rouge pour le troisième jour consécutif après que la société a annoncé ses résultats du trimestre de janvier à mars. Les marges de Titan Company ont été affectées au cours de la période sous revue en raison de l’annulation des réductions de salaire effectuées au premier trimestre de l’exercice 21, de la diminution de la proportion de ventes cloutées et de la réduction des droits d’importation sur l’or. Le titre a été le principal perdant du Sensex. L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation à 3,52 crores ou 3,97%, à la fin du trimestre de mars, contre 3,75 crores ou 4,23% de la participation de Titan Company au trimestre de décembre, selon le schéma d’actionnariat des actionnaires publics.

La société de recherche et de courtage Motilal Oswal Financial Services a attribué une note «d’achat» à l’action avec un objectif de cours de Rs 1 785 pièce, un rallye de plus de 25%. Il a déclaré que contrairement à d’autres pairs discrétionnaires, Titan peut récupérer une partie de cette demande perdue. «C’est parce que la demande sous-jacente reste robuste, menée par la baisse des prix de l’or et une forte demande de mariage. Malgré une baisse des ventes de 62% en glissement annuel au premier trimestre, il a fini par faire état d’une croissance positive des ventes au cours de l’exercice 21 », ont déclaré les analystes.

Titan Company a déclaré un revenu total de Rs 7 169 crore au cours du trimestre de janvier à mars, y compris la vente de lingots d’or à hauteur de Rs 25 crore, comparé au revenu de Rs 4 469 crore pour le même trimestre de l’année précédente. La croissance du revenu total hors vente de lingots a été de 60 pour cent. La société a déclaré que la division de la bijouterie avait organisé une promotion de diamants cloutés au cours du trimestre, ce qui avait conduit à une bonne reprise du segment clouté de l’entreprise. “Cependant, le ratio clouté a continué à être en retard par rapport à l’année précédente et les ventes de pièces d’or restant très élevées, les marges dans le secteur de la bijouterie ont continué à être sous pression”, a déclaré Titan Company.

Les analystes d’Emkay Global Financial Services ont maintenu une note «d’achat» pour l’action de Titan Company. Il estime que la faiblesse à court terme des verrouillages offre des opportunités d’entrée. «Le fort taux d’exécution des bénéfices au cours du second semestre 21 offre une visibilité sur la reprise probable des bénéfices au cours de l’exercice 22 en cas de déverrouillage complet. Nous maintenons les estimations de l’exercice 22/23 en supposant un léger effet de verrouillage, qui sera probablement compensé par une demande refoulée », ont-ils déclaré. Titan Company est resté le choix préféré d’Emkay Global dans l’espace discrétionnaire, offrant des perspectives de croissance plus rapides. La société de courtage a fixé un objectif de prix de 1 725 roupies, ce qui implique un gain de plus de 21 pour cent.

