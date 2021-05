Le titre retardé des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 par Sega obtient une nouvelle date de sortie ⋆ .

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à juillet 2021 en raison de la pandémie COVID-19 et, naturellement, la sortie du jeu vidéo officiel basé sur le spectaculaire sportif quadriennal a également été entravée. Sega Jeux Olympiques Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel a réussi à se faufiler chez les détaillants avant le pistolet du démarreur au Japon pour Switch et PlayStation 4 en juillet 2019.

Les propriétaires de Xbox et les joueurs d’autres régions ont été dans le froid et en attente de mises à jour, mais la bonne nouvelle est venue sous la forme d’une liste sur le Microsoft Store, le 22 juin étant la nouvelle date de sortie.

Jeux Olympiques Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel devrait être lancé sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch et permettra aux joueurs de s’affronter dans l’une des 80 nations dans 18 disciplines sportives différentes.

100 m, 110 m haies, saut en longueur, lancer du marteau, 100 m nage libre, 200 m 4 nages individuels, baseball, basket-ball, beach-volley, boxe, cyclisme, BMX, football, tennis de table et tennis régulier sont tous dans le mélange. L’édition japonaise a vu le relais 4x100m, le judo, le rugby à sept et l’escalade ajoutés dans les mises à jour post-lancement. Ces événements bonus devraient être disponibles au lancement lorsque le jeu atteindra un public mondial.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel lance le 22 juin.