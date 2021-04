Le titre SNDL pourrait rebondir, mais il est probable qu’il chutera beaucoup plus en premier

La fête est-elle terminée pour Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) Stock? La société canadienne de cannabis a été l’un des plus grands gagnants lors de la «folie du stock de mèmes» que nous avons vue cet hiver, mais Reddit les commerçants ont fait leur sortie. Son statut de «stock meme» ne suffit pas à lui seul à lui donner un autre coup de pouce.

Bien sûr, il y a encore un facteur en jeu: le catalyseur de légalisation aux États-Unis. J’ai récemment expliqué pourquoi cela pourrait aider à alimenter un dernier grand rallye pour Sundial. Ce catalyseur pourrait aider à alimenter de futurs mouvements démesurés, mais bien que cela soit possible, cela peut prendre un certain temps.

Avec le parti démocrate le plus pro-pot tenant à la fois la Maison Blanche et le Congrès américain, la légalisation est plus probable maintenant qu’elle ne l’a été ces dernières années. Cependant, le président Biden a mis la question en veilleuse.

Le chemin à parcourir est encore long jusqu’à ce que les ventes commerciales de marijuana deviennent une entreprise entièrement légale et réglementée au niveau fédéral.

En dehors de la légalisation, il n’y a pas de quoi être enthousiasmé en ce qui concerne ce stock de pot également géré. La valorisation est complètement désynchronisée avec ses fondamentaux. Sa position de trésorerie importante, résultat d’une forte dilution, atténuera probablement le coup. Mais, avec la forte probabilité qu’elle continue de baisser, prenez votre temps avant d’acheter.

Pas beaucoup d’aide pour le stock SNDL en ce moment

La tendance des stocks de mèmes a depuis longtemps culminé. Légalisation américaine? Cela prendra probablement plus de temps que prévu. Alors, qu’est-ce qui va encore susciter l’intérêt pour Cadran solaire? Voilà le problème. En dehors de ces facteurs, il n’y a pas grand-chose d’autre en jeu pour aider à ramener l’action au-dessus de 1 $ par action.

Ses résultats trimestriels les plus récents, publiés le 17 mars, n’étaient pas vraiment quelque chose d’extraordinaire. Les meilleurs résultats n’ont pas répondu aux attentes des analystes.

Au cours de la dernière année, Sundial a fait un grand changement de cannabis en gros vers des produits de marque à plus forte marge. Bien que ce pivot vers la rentabilité soit un pas dans la bonne direction, cela ne se produit pas assez rapidement pour justifier la valorisation actuelle de l’action.

Même après avoir chuté de plus de 75% par rapport à ses sommets, l’action SNDL reste surévaluée. Aux prix d’aujourd’hui, il affiche un rapport prix / ventes à terme de 29,8x. À titre de comparaison, c’est une valorisation plus élevée qu’un rival bien mieux positionné, Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC), qui se négocie actuellement pour un ratio prix / ventes de 25,3x.

Comme je l’ai déjà dit, une grande partie de cet écart d’évaluation est lié à la dilution des actionnaires de Sundial au cours des six derniers mois.

Bien que l’action ait diminué, les investisseurs n’ont pas encore pleinement pris en compte cette répartition du gâteau en bien d’autres tranches. D’un autre côté, cette dilution donne maintenant à Sundial un trésor de guerre d’environ 574 millions de dollars. Il y a probablement suffisamment d’actifs corporels en sa possession pour éviter que les actions ne retombent à leur creux de 52 semaines (14 cents par action).

Le risque de baisse peut être limité. Pourtant, une autre baisse en pourcentage à deux chiffres pourrait être imminente. Pourquoi acheter maintenant, alors que des prix plus bas sont quasiment inévitables?

Un meilleur point d’entrée

Auparavant, j’ai appelé cadran solaire un «billet de loterie de légalisation». Autrement dit, l’action était très risquée avec le potentiel de produire des pertes en pourcentage à deux chiffres, mais comparez cela aux gains en pourcentage à trois chiffres possibles qui pourraient survenir lors de la progression de la légalisation. Les gains potentiels démesurés dépassent largement les pertes potentielles démesurées.

Est-ce toujours le cas? Dans une certaine mesure, oui. Avec sa position de trésorerie importante et sa dette nulle, il y a peu de risque de perte totale.

Le débat au sein du parti démocrate sur les réformes du pot peut retarder les choses, mais des changements majeurs peuvent encore se produire d’ici un an ou deux. Cette nouvelle pourrait ramener SNDL vers ses récents sommets de 3,96 $ par action.

Bref, le risque / rendement pourrait encore être en votre faveur. Pourtant, les investisseurs patients peuvent être en mesure de prendre une position à un prix plus favorable.

Comme l’a écrit Mark Hake d’InvestorPlace, Sundial se prépare à une overdose sur la dilution des actions. Sundial prévoit de lever 800 millions de dollars supplémentaires via une offre d’actions, alors attendez-vous à une nouvelle pression à la baisse sur le titre dans l’intervalle.

Je ne vois pas les actions retomber à leurs plus bas, mais un retour à l’endroit où les actions se négociaient avant la folie de février (environ 60 cents par action) semble raisonnable.

Prenez votre temps avant de lancer les dés

Avec des résultats décevants, une valorisation riche, un intérêt décroissant des traders Reddit et la dilution à venir, ne vous attendez pas à un autre rallye de sitôt. Cela dit, cela peut encore être un jeu de légalisation intéressant pour les investisseurs patients désireux de prendre des positions risquées.

Encore une fois, cependant, si les actions retombent à 60 cents par action (ce qui est probable), cela ne vaut pas la peine d’acheter aujourd’hui. Si vous voulez parier avec le stock SNDL, prenez votre temps. Attendez que les marchés absorbent pleinement sa dilution passée et à venir.

