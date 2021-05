Le titre The Spider-Man: No Way Home fait-il référence à Peter Parker ou à quelque chose d’autre?

Ce serait une tournure intéressante, car tandis que Homecoming et Far From Home faisaient référence aux voyages personnels de Peter Parker, Spider-Man: No Way Home ferait référence à la façon dont ces méchants ont été arrachés à leurs réalités et jetés dans une réalité étrangère. Mais pourquoi tous ces méchants ne pourraient-ils pas retourner dans leurs univers d’origine ? S’ils ont été emmenés au MCU, il y a sûrement un moyen pour eux de rentrer chez eux, que ce soit par des moyens scientifiques ou magiques, non? Pas nécessairement, car une rumeur circule selon laquelle tous ces méchants ont été transportés dans le MCU juste avant de mourir dans leurs univers d’origine. Donc, s’ils rentraient chez eux, ils périraient instantanément.