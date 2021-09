Le TMC de Mamata Banerjee ouvre un compte sur l’application Koo pour accroître sa portée

L’application Koo est actuellement disponible en huit langues. La société a affirmé avoir enregistré plus de 1 crore de téléchargements au cours des 16 derniers mois.

Pour toucher un public plus large et utiliser le pouvoir des médias sociaux, le parti All India Trinamool Congress (AITC) du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee a créé son compte officiel sur la version indienne de l’application Twitter – Koo. Le All India Trinamool Congress (AITC) a créé un compte officiel sur Koo, la plateforme indienne de microblogging et de réseautage social. En utilisant les poignées @AITCOfficial, le parti utilisera la plate-forme Koo pour partager des informations, des mises à jour et des développements avec les habitants du Bengale occidental et de Tripura. Avec le All India Trinamool Congress (AITC), l’AITC Tripura (@AITC4Tripura) et l’aile étudiante de l’AITC, le West Bengal Trinamool Congress Chhatra Parishad (@WBTMCPofficial) ont également ouvert leurs comptes sur la plateforme.

Dans leur premier message en bengali et en anglais, l’AITC a déclaré: “Nous sommes ravis d’être sur Koo”. Notamment, divers ministères et ministres du gouvernement sont déjà sur la plate-forme Koo.

Saluant le All India Trinamool Congress – le parti du ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee – Aprameya Radhakrishna, cofondateur et PDG de Koo, a déclaré : « Koo souhaite une chaleureuse bienvenue au All India Trinamool Congress (AITC). Nous pensons que cela permettra aux gens d’écouter les développements et les plans de l’AITC. En peu de temps, Koo a franchi le cap des 10 millions de téléchargements et nous attendons avec impatience que davantage de personnes rejoignent la plateforme.

