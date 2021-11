Le token Chiliz (CHZ) montre un scénario technique très haussier

Au milieu de l’une des plus grandes fièvres spéculatives pour les NFT et de tout ce qui peut être vu impliqué dans le métaverse, plusieurs jetons sortent assez avantagés. Le jeton Chiliz (CHZ) en fait partie, et aujourd’hui nous allons l’examiner pour voir où il se dirige.

Au moment d’écrire ces lignes, CHZ se négocie à 0,5538 $, accumulant un gain de 1,96 % au cours des dernières 24 heures et de 17,64 % au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 3 282 millions de dollars, occupant ainsi la 57e position du classement Crypto Online.

Au cours de l’année en cours, l’équipe derrière Chiliz a conclu des partenariats importants avec diverses sociétés de blockchain, ligues sportives, joueurs professionnels et équipes.

De plus, l’application gagne de plus en plus de terrain car le nom est annoncé sur différents maillots de joueurs et des publicités dans des stades populaires.

Ce que cette application permet, c’est que les utilisateurs peuvent interagir avec leurs joueurs et équipes préférés, via divers jetons non fongibles en édition limitée. Tout cela fonctionne via la page Socios.com, un site dédié aux fans.

Analyse technique du prix des jetons Chiliz

Dans le graphique hebdomadaire CHZ vs USDT, nous voyons comment le prix a progressivement augmenté depuis fin septembre, développant ainsi une dynamique de tendance à moyen terme.

Cette hausse signifie également la reprise d’une tendance à long terme, qui s’est inversée alors que l’ensemble du marché de la cryptographie l’a fait. Dans ce processus, le prix a été bloqué dans un fanion haussier ; maintenant, nous voyons que ce chiffre a déjà été dépassé, nous pouvons donc nous attendre à un rallye beaucoup plus important ensuite.

Actuellement, le prix du jeton Chiliz est entravé par une résistance à 0,54 $. C’est peut-être le point de départ d’une petite correction avant d’aller plus loin.

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de signes indiquant qu’un retrait va commencer de si tôt. Nous analyserons cela plus en détail dans les prochains paragraphes.

Analyse technique des jetons Chiliz. Source : TradingView.

Graphique journalier CHZ vs USDT

Dans le graphique en bougies journalier, nous voyons également comment le prix vient de casser un fanion haussier, mais beaucoup plus petit.

Maintenant, le jeton Chiliz est entravé par une zone d’approvisionnement assez large, et bien qu’il puisse arrêter complètement la dynamique haussière à court terme, il n’y a toujours aucune confirmation que ce sera le cas.

Pour penser qu’un pullback pertinent va se produire, il faut franchir le support à 0,47$. Même si tel est le cas, la force haussière dominante pourrait rapidement mettre un terme à la vente.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

