Le token de la courbe DAO (CRV) reste baissier à court terme Cela pourrait-il changer bientôt ?

Alors que Bitcoin entraîne l’ensemble du marché de la cryptographie à la baisse, le jeton CRV a pris un sacré coup. Cependant, nous assistons à un rejet des prix bas, ce qui pourrait annoncer un renversement de tendance du jeton Curve DAO.

Au moment de la rédaction de cet article, le CRV s’échangeait à 3,96 $, accumulant un léger gain de 3,22 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant une perte de 24,50 % au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 1,72 milliard de dollars, se classant ainsi au 73e rang du classement Crypto Online.

Curve est une plate-forme décentralisée pour l’échange de stablecoin, via un marché automatisé qui gère la liquidité du protocole.

CRV est le jeton natif de l’organisation autonome décentralisée de ce DeFi. Cette organisation utilise l’outil de création Aragon qui fonctionne sur le réseau Ethereum, qui parvient à connecter différents contrats intelligents pour améliorer la liquidité.

Au cours des derniers jours, alors que les prix sur le marché de la cryptographie baissaient, ce protocole était assez actif, démontrant sa facilité d’utilisation en période d’incertitude. Du 2 décembre à aujourd’hui, 2 688 millions de dollars ont été échangés.

Analyse technique du token CRV

Sur le graphique journalier du jeton CRV, nous voyons que le prix a rapidement chuté le 4 décembre pour se maintenir à 2,69 $. Cependant, l’intention baissière a été rapidement rejetée, et nous voyons maintenant qu’une grande partie de la baisse a été bouclée.

À l’heure actuelle, le CRV se négocie à 3,91 $, se remettant fortement de la chute, mais il n’y a toujours pas de détermination haussière qui nous indique que le prix augmentera dans les prochaines heures/jours.

Pour le moment, il semble plus probable que nous assistions à de nouvelles ventes à court terme, mais la grande zone de support autour de 3,00 $ pourrait ralentir la baisse et faire place à une reprise de la tendance plus large. Une bonne confirmation que ce sera le cas est d’attendre que la descendance que vous avez marquée dans le tableau suivant soit franchie.

Graphique journalier du jeton Curve DAO (CRV). Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous voyons que le rallye haussier d’il y a quelques semaines s’est arrêté lorsque le prix a rencontré une résistance à 5,78 $.

Nous voyons maintenant que le jeton CRV a fabriqué un double sommet assez clair, ce qui pourrait indiquer un renversement de tendance.

Cependant, pour tenter de confirmer la validité de ce chiffre, les ours n’ont pas fait preuve de beaucoup de détermination, laissant le rejet des prix bas et nous informant de la possibilité que la baisse ait déjà atteint son point bas.

Récemment, le prix a obtenu un support à 3,61 $, et s’il le maintient, ce sera probablement le point de départ pour rechercher de nouveaux sommets annuels.

Dans le cas où il serait traversé, nous pourrions voir un peu plus de volatilité à la baisse, mais ce ne serait pas vraiment inquiétant tant que le support à 2,69 $ se maintient.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

