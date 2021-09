Le token IDEX enregistre une augmentation de 315% en 24 heures | Invezz

Le prix du jeton IDEX a déclenché une course monstre le 3 septembre et a maintenu le rallye à ce jour en affichant une augmentation de 315% au cours des dernières 24 heures. En conséquence, les investisseurs se bousculent pour la pièce de peur d’être laissés de côté, car il y a des spéculations selon lesquelles les prix augmenteront encore dans les mois à venir.

En raison de la demande accrue de pièces IDEX parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est la pièce IDEX et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter des jetons IDEX en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter des jetons IDEX en ligne ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant d’IDEX (IDEX) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter IDEX en ligne :

Qu’est-ce qu’un jeton IDEX ?

Le jeton IDEX est la crypto-monnaie native de l’échange de crypto-monnaie IDEX.

Si c’est la première fois que vous entendez parler d’IDEX, il s’agit d’un échange décentralisé hybride. C’est un échange centralisé qui offre une sécurité décentralisée et une propriété communautaire. Il utilise un carnet d’ordres et est également un teneur de marché automatisé.

Il a été initialement construit sur Ethereum, bien qu’il soit désormais disponible sur d’autres blockchains, notamment Binance Smart Chain (BSC) et Polkadot.

Les titulaires d’IDEX appliquent la validité du registre hors chaîne pour garantir la sécurité du réseau. En retour, les parieurs reçoivent une récompense de 50% des frais de transaction.

Faut-il acheter IDEX aujourd’hui ?

La pièce IDEX a montré de grandes perspectives d’être une bonne opportunité d’investissement en raison de sa récente tendance à la hausse. Gagner plus de 300% en une seule journée n’est pas une réussite insignifiante et si vous aviez investi dans la pièce, vous parleriez d’augmenter votre investissement de plus de 300%.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix IDEX

Suite aux récents mouvements de prix, le prix IDEX devrait poursuivre sa tendance haussière d’ici 2021 et à l’avenir. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture de l’IDEX sur les réseaux sociaux

Autre bonne nouvelle, l’audit Quantstamp est terminé et aucun problème majeur n’a été détecté ! Il reste des modifications mineures aux contrats, mais l’audit n’est plus un bloqueur externe pour le lancement. En savoir plus dans les mises à jour de cette semaine : https://t.co/cVZfYZXSB8 5/5 – IDEX (@idexio) 30 août 2021

