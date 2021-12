Le token InstantXRP est officiellement en prévente sur PinkSale

Istanbul, Turquie, 3 décembre 2021, Chainwire

L’équipe InstantXRP a annoncé le début d’une pré-vente du token natif du projet, InstantXRP, sur la plateforme PinkSale, qui nécessite une application en liste blanche.

Les développeurs d’InstantXRP ont l’intention de redéfinir la valeur des jetons de réflexion en continuant d’innover et d’ajouter une utilité bien au-delà de la feuille de route d’origine. InstantXRP offre à ses détenteurs des récompenses pour les paris sous la forme de jetons XRP, une crypto-monnaie populaire connue pour son innovation et sa stabilité. Le rendement annuel est de 12%.

Les tokenomics d’InstantXRP rendent le projet aussi abordable et rentable que possible pour tous les types d’investisseurs.

12% de chaque transaction Achat/Vente sont redistribués entre tous les détenteurs.

2 % de chaque transaction d’achat/vente sont ajoutés au pool de liquidités de Pancakeswap pour créer un prix plancher pour le jeton. Cela donne confiance aux investisseurs dans le projet.

1% de chaque transaction d’achat/vente va au marketing pour promouvoir les programmes InstantXRP et récompenser une communauté fidèle. Plus le projet mène activement sa commercialisation, plus la croissance du jeton natif du projet est stable

InstantXRP cible la croissance dans des secteurs tels que les jeux, les médias et le commerce électronique dans l’espace blockchain avec une plate-forme qui tire pleinement parti de Binance Smart Chain (BSC).

La plateforme InstantXRP fournira des services tels que :

Échange instantané : XRP peut être utilisé pour faciliter l’échange d’une devise contre une autre. Au lieu de détenir différentes devises, les investisseurs peuvent détenir InstantXRP et échanger des devises avec des frais inférieurs. Le lancement est prévu pour 2022. Instant Pay : Instant Pay sera disponible dans le monde entier et sera décentralisé. Le service aura des transactions instantanées et une sécurité intégrée. Le lancement est prévu pour 2022. Instant NFT et Instant Gaming. Les investisseurs recevront des bénéfices passifs à la fois du service de jeu et du marché NFT pour conserver InstantXRP. Le lancement est prévu pour 2022.

À propos d’InstantXRP :

InstantXRP est un projet basé sur Binance Smart Chain qui verse des dividendes à ses détenteurs en jetons XRP $. Grâce à BSC, le projet effectue des transactions de crypto-monnaie dans un réseau efficace et sécurisé. Le XRP comme récompense a été choisi pour soutenir l’environnement – c’est l’une des devises les plus respectueuses de l’environnement sur le marché de la cryptographie, avec des plans pour réduire les émissions de carbone au minimum d’ici 2030.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez participer à une prévente sur PinkSale. en remplissant une demande sur papier blanc.

En savoir plus sur le projet :

Twitter – https://twitter.com/InstantXrp

Télégramme – https://t.me/joininstant65

Site Web : https://instantxrp.finance

