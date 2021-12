Le token PancakeSwap (CAKE) est garé dans une zone de support très pertinente

Après avoir réalisé d’excellentes performances plus tôt dans l’année, le prix du jeton PancakeSwap (CAKE) est désormais inférieur de 70 % au plus haut historique de 44,18 $. Est-ce une bonne opportunité d’investissement?

Malgré l’inconvénient d’avoir autant chuté, le prix a continuellement respecté une zone de support dans laquelle il se trouve actuellement, un comportement qui peut indiquer que le point actuel peut être un bon endroit pour démarrer l’élan.

Au moment d’écrire ces lignes, CAKE se négocie à 12,83 $, accumulant une légère perte de 0,10% au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 9,6% au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 3,191 millions de dollars, c’est pourquoi il est classé 53e dans le classement Crypto Online.

Un examen rapide de PancakeSwap

PancakeSwap est un teneur de marché automatisé (AMM). Sur cette plate-forme, les utilisateurs déposent leurs pièces pour fournir des liquidités à un protocole d’échange de crypto-monnaie décentralisé.

En outre, il dispose d’autres fonctions supplémentaires telles que des pools de primes, des pools pour participer aux offres initiales de jetons, un marché NFT et un marché de prédiction.

Actuellement, cet AMM est la plus grande et de loin la plate-forme DeFi avec le plus d’utilisateurs actifs au quotidien.

Les faibles frais d’exploitation au sein de cet échange décentralisé, ajoutés à une interface intuitive et très complète, l’ont amené là où il est aujourd’hui.

CAKE est le véhicule principal au sein de cette plate-forme, donc son développement et sa portée vont de pair avec le comportement des prix de sa crypto-monnaie. Bien qu’il ait beaucoup baissé, il est encore loin des 0,20 $ qu’il était il y a tout juste un an. Il semble que la baisse ne soit qu’une correction nécessaire, après une vague spéculative très agressive.

Analyse technique du jeton PancakeSwap (CAKE)

Aujourd’hui, sur le graphique journalier, nous voyons que le prix a créé une formation de triple fond au-dessus du support voisin à 10 $. Ce chiffre chartiste annonce un possible changement de tendance à court terme, et se confirme une fois son décolleté franchi.

Maintenant, le jeton CAKE essaie de percer le décolleté à trois étages, et il a du mal à y arriver. Cependant, il est encore probable qu’il le fasse bientôt.

Analyse technique du graphique journalier du jeton PancakeSwap. Source : TradingView.

Prévoir

Dans le graphique hebdomadaire CAKE vs BUSD, nous voyons que le rallye de ces derniers jours n’est toujours pas très pertinent.

Cependant, ralentir au-dessus de la grande zone de support autour de 10 $ est un bon premier signe, car il nous indique l’épuisement des ours après avoir fait glisser le prix si bas.

Le jeton PancakeSwap se verrouille dans un grand triangle descendant depuis fin avril. Bien qu’il s’agisse d’un graphique baissier, tant que le support n’est pas franchi, il ne faut pas être assuré que le prix baissera beaucoup.

Pour le moment, la tendance à long terme est clairement toujours entre les mains des taureaux. La baisse des derniers mois est encore une simple correction nécessaire après un méga rallye haussier.

Nous pouvons encore voir le prix du jeton CAKE en difficulté à court terme. Peut-être un peu sur le côté à mesure que vous vous rapprochez de la pointe du triangle dans lequel vous vous trouvez.

Si le prix parvient à franchir la ligne de tendance baissière décrite dans la figure, alors nous pouvons être sûrs que de bons gains suivront.

Graphique hebdomadaire du prix du jeton CAKE vs BUSD. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

