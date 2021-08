Le ton du nouveau Saints Row signifie que même la volonté m’a laissé tomber

L’un d’eux est tellement loufoque qu’il ne porte même pas de chemise !!! Capture d’écran : Volition / Deep Silver

La nouvelle selon laquelle le nouveau Saints Row sera un jeu plus enraciné et moins offensif que les entrées précédentes de la franchise a suscité des réactions mitigées. Alors que certains sont ravis qu’une série qui les avait auparavant aliénés puisse devenir plus attrayante, inévitablement, une grande partie de la réaction a été enracinée dans des pleurnicheries ennuyeuses sur le «politiquement correct» ou autre. Sauf que ce n’est pas du tout le problème. Le problème est que Saints Row était une série qui comprenait à quel point les jeux vidéo pouvaient être extraordinairement idiots, là où presque aucun autre ne le fait, et maintenant il revient aussi apparemment à la triste norme.

Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis la sortie de la SRIV, le monde a sans aucun doute changé. Alors que le jeu de 2013 est sorti à la fin d’une époque où la comédie scandaleuse / offensante était une grosse affaire, où vos South Parks et vos Jackasses venaient de terminer leur journée, 2021 est un endroit très différent. L’offensive est devenue hautement politisée, les réactions à celle-ci fortement contrôlées par l’un ou l’autre des extrêmes, et que vous considériez cela comme un progrès important ou un étouffement de la parole, personne ne peut prétendre que les choses sont toutes les mêmes.

Il ne fait aucun doute qu’essayer de sortir un jeu à la manière des précédents Saints Rows serait une tout autre affaire aujourd’hui. Quelle que soit la manière dont il a abordé son contenu offensant, qui, à travers la série, est passé du grotesque adolescent à une satire souvent assez sophistiquée (bien que très immature), il serait toujours reçu par beaucoup plus de bruit et de controverse que n’importe quel développeur majeur est susceptible de vouloir faire face. Mais voici le truc : lisez ma description du début de Saints Row IV :

Saints Row IV était un jeu qui a commencé avec votre personnage désarmant une bombe nucléaire alors qu’elle tombait vers la Terre, puis devenant le président des États-Unis, avec l’acteur Keith David comme vice-président. Cependant, quelques instants plus tard, la Terre est attaquée par des extraterrestres, la Maison Blanche est détruite et vous et les membres de votre gang êtes kidnappés et placés dans une simulation informatique d’une sitcom de style années 50. Vous y échappez, la Terre explose et vous découvrez que vous vivez maintenant dans une réalité virtuelle, une recréation extraterrestre de Steelport, le décor de la ville de Saints Row: The Third. Oh, et maintenant tu as des super pouvoirs.

Vous voyez, ce que Saints Row a apporté au jeu n’était pas un contenu hilarant / révoltant offensant, et ce n’était pas une misogynie ironique post-ironique. C’était du ridicule.

Quand j’ai terminé SRIV, après avoir fini de rire si fort au générique que j’avais vraiment mal à la tête, ma principale pensée était : « J’ai hâte de voir comment ils surpassent ça ! »

Il semble peu probable que le nouveau jeu comporte un gode violet de trois pieds Capture d’écran : Volition / Deep Silver

Un jeu dans lequel vous commencez en tant que président des États-Unis et finissez en tant que souverain de la galaxie. Un jeu dans lequel ils ont engagé Roddy Piper et Keith David pour recréer leur célèbre scène de combat de They Live. Un jeu dans lequel la Terre est détruite en tant que détail accessoire, et un jeu où la distribution principale, la voiture contrôlée par le milieu du joueur, commence à chanter glorieusement “Just A Friend” de Biz Markie à la radio. Qu’allaient-ils faire pour rattraper tout ça ?

Curieusement, cette pensée faisait écho à ce qui a suivi la sortie de Saints Row: The Third. Comme l’a rapporté Polygon en 2013, le producteur principal de Volition, Jim Boone, a parlé de SRIV en disant: «J’ai lu toutes les critiques qui ont été faites pour Saints Row 3 et ils se sont demandé si nous pouvions faire quelque chose de plus exagéré que cela. Donc je suppose que c’est un défi venant de ce point de vue de pouvons-nous faire quelque chose de plus fou ? »

Oui! C’était! Et garçon l’ont-ils rencontré. C’est pourquoi mon cœur s’est serré si fort lorsque j’ai vu la même personne (sur le même point de vente) cette semaine dire: «Au moment où vous avez terminé avec Saints Row 4, vous êtes le souverain de la galaxie. Si vous deviez penser, « Où le prendrions-nous à partir de là ? » – nous sommes allés en enfer et avons vaincu cela, même, n’est-ce pas ? Donc, il n’y a vraiment nulle part où aller au-delà de cela.

Non! Bien sûr qu’il y a ! Il s’agit de jeux vidéo.

Cela pourrait provenir d’absolument n’importe quel jeu au cours des dix dernières annéesCapture d’écran : Volition / Deep Silver

Mon argument ici n’est pas de savoir si vous avez été déçu que la série Saints Row soit devenue si folle que la conduite est devenue sans importance, où vous étiez un super-être presque omnipotent, provoquant une destruction ridicule entre des séquences scénarisées éviscérant les jeux rivaux avec une satire intelligente ( Mass Effect obtient une telle raclée). Mon argument est que malgré l’extraordinaire liberté offerte par le jeu, presque aucun autre jeu n’en profite. Les jeux sont, dans la grande majorité des cas, si chastes.

Zut, Saints Row IV commence par une séquence que beaucoup oublient, car elle est immédiatement suivie par la folie explosive : une scène dans laquelle vous jouez encore un autre jeu d’action furtif. La première chose que vous faites au SRIV est de vous précipiter de mur en mur, infiltrant une base terroriste au Moyen-Orient. C’est aussi générique que… eh bien, que la plupart des jeux AAA, et il le fait parfaitement ! C’est tellement direct, tellement pieux et impassible, et il le fait juste trop longtemps, assez longtemps pour vous faire craindre que ce ne soit pas du tout le jeu auquel vous vous attendiez. Et puis quelques secondes plus tard, vous démantelez une bombe atomique dans les airs alors qu’elle fonce vers Washington DC. C’était Volition qui faisait une telle déclaration. «Nous pouvons faire la même merde ennuyeuse que tout le monde. Tu vois, on vient de le faire. Et maintenant, nous n’allons pas le faire.

Et quand j’ai regardé cette bande-annonce CGI pour Saints Row de 2022, tout ce que je pouvais penser était: “Maintenant, ils vont le faire.”

Le casting de Saints Row IV était plus… amusantCapture d’écran : Volition / Deep Silver

Il est tout à fait juste de dire que Johnny Gat, Shaundi, Kenzie et les autres ont fait leur temps. Leur arc narratif (enfin, plus une courbe exponentielle) avait certainement parcouru certains endroits. Les choses sont devenues si méta que dans Saints Row IV, il y a une scène dans laquelle Shaundi rencontre la version d’elle-même de Saints Row 2. Alors oui, passons à autre chose. Mais alors que je n’ai pas le temps pour les horribles sacs de balles qui pleurent leurs bêtises mal informées sur les «libéraux réveillés» parce que la nouvelle distribution est… jeune, je sympathise en quelque sorte avec les plaintes selon lesquelles ils ont l’air si très, très génériques.

Saints Row, malgré tous ses débuts horribles (le jeu original était une arnaque tellement flagrante de GTA que lorsque j’ai confronté les développeurs à ce sujet lors d’un événement d’avant-première, ils m’ont dit sans ambages que « Nous considérons GTA comme un genre , pas un jeu, et nous créons un jeu dans ce genre », a toujours été une question d’excès. Certes, cela a commencé par un excès de misogynie vraiment désagréable (le même événement d’avant-première avait des femmes légèrement vêtues servant des hamburgers dans des camionnettes marquées des décalcomanies «Freckle Bitches» du jeu, y compris «Chicken Bazooms» et «Big Swallow» secoue), mais il s’est rapidement transformé en un excès de sottise joyeuse.

Ses personnages étaient des dessins animés étranges, d’énormes personnalités stockées dans une distribution merveilleusement diversifiée. Ce lot… ils n’ont pas l’air d’être ça. Ils pourraient! De toute évidence, une grande partie de cela est basée sur une bande-annonce CGI avec laquelle les développeurs de Volition ont probablement eu une implication minimale. Mais il est juste de dire que cela ne montre vraiment pas l’écriture incroyablement nette et les performances époustouflantes pour lesquelles la série est devenue connue. Au lieu de cela, ce sont des blagues lourdes et triples soulignées. J’ai été vraiment surpris qu’aucun d’entre eux ne dise : « Vous ne me verrez pas au grand bal à 9 heures », avant de leur parler à la fête devant une horloge indiquant 9 heures. Des trucs de sitcom Nickelodeon.

La séquence la plus récente présente ces nouveaux gars comme «un ensemble de personnages que vous allez vouloir inviter dans votre salon tous les jours». Je ne veux pas de personnages que je voudrais inviter dans mon salon ! Un autre développeur a déclaré: “Cette réinitialisation nous a permis d’ajouter du cœur de manière importante, et c’est comme la chose numéro un à propos de ce jeu.” Noooooon ! Un autre : « Ils sont à cent pour cent identifiables. » Qu’est-ce qui se passe?!

D’après ce que nous avons vu des séquences dans le jeu, les choses semblent encore plus silencieuses. Oui, la merde explose, des voitures sont récupérées par des hélicoptères, du sang jaillit de la tête des gens lorsqu’on les tire. Mais c’est tous les autres jeux ! Il ressemble absolument à tous les autres jeux du monde ouvert. Si vous m’aviez dit que c’était Ubisoft, je n’aurais pas cillé.

Oui, bien sûr, Volition peut créer n’importe quel jeu qu’il veut, comme il le veut. Et oui, démoralisant, il semble horriblement probable que créer un jeu qui ressemble à tous les autres l’aidera à se vendre beaucoup mieux. Mais ce qui me contrarie, c’est que Volition était la seule équipe qui semblait vouloir voir à quel point les jeux pouvaient être ridicules. Et maintenant, ils ne semblent plus du tout comme ça. Maintenant, ils disent des choses sur le fait qu’ils ne peuvent pas surpasser la folie de leur dernier match, alors pourquoi s’embêter? Mais je crois qu’ils auraient pu. Si quelqu’un le pouvait, c’était eux.

Les jeux vidéo pourraient être bien plus qu’ils ne le sont. Ils pourraient permettre une telle folie absolue, une telle absurdité à grande échelle. Et pourtant, presque tout ce qui vient des grands studios est si prude, si réservé. L’excès manque cruellement. C’est pourquoi j’ai tant adoré Saints Row IV. C’est peut-être exactement ce qui vous a dégoûté du jeu, et c’est cool aussi. Mais je dirais que ceux qui s’opposent à de telles tendances sont plus que pris en charge de manière adéquate par cette industrie. Ceux qui veulent que les choses deviennent aussi énormes et stupides que l’on puisse imaginer sont plutôt moins bien servis.

Mon argument principal ici est le suivant : je ne pense tout simplement pas que le nouveau Saints Row comportera une mitrailleuse en fauteuil Capture d’écran : Volition / Deep Silver

Absolument tous ceux qui craignent que le nouveau Saints Row ne soit « réveillé » peuvent foutre le bordel. Les deux derniers jeux de Saints Row ont été, à bien des égards, incroyablement “réveillés”, notamment avec leurs castings divers (aux côtés de Kenn Michael, Michael Clarke Duncan, Sumalee Montano et Danielle Nicolet, le personnage principal non-joueur de la série, Gat , a été exprimé par Daniel Dae Kim depuis le début, dans une industrie qui ignore presque tous les rôles asiatiques). Il s’agit de quelque chose de très différent. Il s’agit de la perte de la bêtise.

Je veux plus de bêtises dans cette industrie. Je suis constamment abasourdi par son absence. Et bien que je sois sûr que le nouveau Saints Row en contiendra une partie, il ne vise sans équivoque pas à correspondre à ce qui a précédé, et encore moins à voir jusqu’où ils pourraient aller.