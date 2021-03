Le Tonight Show d’Addison Rae avec l’apparence de Jimmy Fallon a relancé les conversations sur l’appropriation de la danse TikTok

Si vous étiez sur Internet pendant le week-end, vous avez probablement remarqué une vidéo étrangement léthargique d’une femme exécutant une série de mouvements de la main et de mouvements de danse devant un rideau bleu, un homme derrière elle tenant un grand panneau. Il s’agissait d’Addison Rae Easterling, très célèbre TikToker de 20 ans, et de Jimmy Fallon, animateur de Tonight Show de 46 ans qui rigolait constamment.

Addison démontrait, en théorie, la raison pour laquelle elle est devenue un nom familier: en dansant sur TikTok sur des chansons hip-hop populaires. Pourtant sur TikTok, Addison semble cool et confiante, sa danse douce et son visage joyeux, expressif et généralement mis en valeur par un excellent éclairage. À la télévision en réseau, elle n’était rien de tout cela.

La plupart de ce n’est pas la faute d’Addison. Si elle et d’autres stars de TikTok telles que Charli D’Amelio «ont du talent», ce n’est pas à moi de dire, cela a déjà été assez débattu, et peut-être même pas si important (les enfants les aiment non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur charisme, apparence, personnalité, style ou tout autre élément qui rend quelqu’un célèbre). De plus, cette semaine seulement, Addison a déjà fait l’objet de moqueries sur TikTok à propos de son nouveau single «Obsessed», ce qui était la raison pour laquelle elle était là en premier lieu.

Lors de son apparition, cependant, le spectacle lui a permis de démontrer une série de huit danses TikTok sur des chansons comme «Up» de Cardi B et «Savage» de Megan Thee Stallion, mais sans aucun des éléments qui rendent les danses TikTok amusantes. À savoir, la musique réelle (je suppose que c’était à cause de problèmes de droits d’auteur; au lieu de cela, The Roots jouait des rythmes similaires aux chansons réelles), mais la performance manquait également de l’angle de la caméra et de l’intimité qui accompagnent le fait de regarder en gros plan le visage de quelqu’un. contact visuel avec vous à travers un écran. Le résultat était la pire chose que vous puissiez être dans le langage de TikTok: cringey.

Le plus grand échec de la part des producteurs de Tonight Show, cependant, était le manque de reconnaissance des conversations qui ont eu lieu au cours de l’année écoulée sur la reconnaissance des chorégraphes noirs dont les danses sont englouties par l’algorithme TikTok. Addison et d’autres créateurs qui composent «Straight TikTok» (c’est-à-dire des gens traditionnellement attrayants dansant et agressant pour la caméra) sont parfois crédités pour une tendance ou une danse qu’ils ont apprise de quelqu’un d’autre simplement parce que leur public est astronomiquement grand; très souvent, ces danses sont l’œuvre d’adolescents noirs. L’exemple le plus célèbre est Jalaiah Harmon, le créateur du Renegade, alors âgé de 14 ans, qui n’a reçu que peu de crédit jusqu’à un profil du New York Times de l’hiver dernier.

Le problème est que les Jalaiah Harmons potentiels ne sont pas crédités tout le temps maintenant, car le rythme des tendances TikTok s’est certainement accéléré depuis l’année dernière. Il y a toutes sortes de conversations qui se déroulent sur l’application sur la meilleure façon de créditer quelqu’un qui a peut-être eu une idée ou qui s’est greffée sur une autre, mais la chaîne devient souvent trop longue et alambiquée pour éventuellement remonter à une seule personne. Déterminer à qui appartient une propriété intellectuelle sur TikTok est un jeu délicat, qui est rendu plus compliqué par la propension de l’entreprise à supprimer au hasard des vidéos pour des raisons douteuses (en particulier celles créées par des Noirs, disent les créateurs).

Il est beaucoup plus facile, par exemple, de réserver une star de TikTok déjà rentable avec un appareil de gestion hollywoodien derrière elle pour une apparition dans votre émission de fin de soirée. C’est plus facile, mais cela ne signifie pas que les gens l’aimeront: pour les téléspectateurs qui étaient déjà à l’écoute du monde de TikTok, le segment s’est avéré sourd et insensible; pour ceux qui n’avaient aucune idée de ce qu’ils regardaient au départ, eh bien, je ne peux pas imaginer que cela les inciterait à en savoir plus.

Cela va continuer, d’ailleurs. TikTok est intrinsèquement collaboratif (prenez la comédie musicale Ratatouille ou les duos interminables de bidonvilles de la mer il y a quelques mois), mais le grand public n’aura vraiment jamais de place dans son cerveau pour une poignée de stars. Même si Addison Rae vous attribue le mérite de votre danse sur son message TikTok (ils se sont tous améliorés à ce sujet!), Cela ne signifie pas grand-chose pour un responsable du marketing ou un booker de talents qui découvre sa vidéo comme un exemple de pourquoi elle serait douée pour vendre du brillant à lèvres. Les mêmes mécanismes de célébrité, ceux qui favorisent les visages «familiaux» (c’est-à-dire les jeunes et beaux enfants blancs issus de la classe moyenne), sont toujours très en jeu ici, surtout lorsque cette renommée est largement motivée par des algorithmes qui servent les gens. ils veulent déjà. Alors oui, cette vidéo d’Addison Rae est cringey, mais il y a des choses plus importantes à critiquer ici.

