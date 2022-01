Le tonique d’Elvis Costello pour les troupes de la nouvelle vague

Pour une tranche de pop-rock supérieur, cérébral mais commercial des dernières années des années 1970, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que Forces armées, la troisième sortie de Elvis Costello et officiellement son deuxième avec les Attractions.

Au moment de son apparition le 5 janvier 1979, Costello avait confirmé sa place à la pointe de la nouvelle vague. Maintenant, il sortait déjà de l’autre côté en tant qu’auteur-compositeur articulé avec une longue carrière devant lui. Après un Débuts dans le Top 15 avec My Aim Is True de 1977, il était passé au plus grand succès de Le modèle de cette année, qui contenait les singles vibrants et audacieux « Pump It Up » et « (I Don’t Want To Go To) Chelsea ».

La nouvelle année 1979 a amené les Forces armées, qui ont sorti une douzaine de nouvelles chansons en seulement 36 minutes. La production assurée de Nick Lowe a gardé la livraison nette et disciplinée, mais vivante et vitale, sur un disque qui a renforcé la réputation de Costello en tant qu’artiste avec de la profondeur derrière le vitriol. Les nouvelles chansons faisaient allusion à des éléments de sa scolarité dans le rock et la soul, mais sonnaient en même temps entièrement à la pointe de la technologie. L’album comprenait deux autres singles les plus connus de Costello, « Oliver’s Army » (le plus gros succès britannique qu’il ait jamais eu, au n ° 2) et le suivi du Top 30 qui a lancé le tournage, « Accidents Will Happen ».

Le 20 janvier, l’album est allé directement au n°2 au Royaume-Uni, n’étant tenu en tête que par une compilation disco appelée Don’t Walk – Boogie. Ensuite, les forces armées ont emmené Elvis dans le Top 10 américain pour la première fois et sont devenues or dans le mois suivant son apparition dans les charts.

Il s’agissait d’un travail plus texturé et conçu par Costello, avec de la place pour que les attractions brillent, notamment le claviériste Steve Nieve sur des morceaux comme « Party Girl ». Les « Busy Bodies », le propulsif « Moods For Moderns » et le sombre « Green Shirt » sont également parmi les points forts d’un disque qui se dresse admirablement contre le blondes et Boomtown Rats de l’époque. La version réédition, comme la version originale aux États-Unis mais pas au Royaume-Uni, ajoute la composition très appréciée de Lowe « (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding ».

