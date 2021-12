Le Tonnerre fait une pause

« Pour se regrouper et revenir le chercher lundi. » Le tweet du compte officiel du Thunder fait déjà partie de l’histoire, du moins de l’histoire apocryphe, de cette saison 2021-22. A l’heure où l’engagement et les demandes des communautés exigent des réponses à tout et des occurrences permanentes, il était impossible pour le community manager de la franchise Oklahoma de bien sortir du 152-79 que les Grizzlies leur avaient endossé, la plus grande différence de la NBA. l’histoire. Ce fut, bien sûr, une nuit horrible pour un Thunder qui, oui, ils avaient subi la huitième défaite consécutive et laissé un désastre historiquement désastreux dans le Tennessee. Mais juste quelques semaines avant, ils n’étaient pas si mal : ils étaient 6-9, avec un ton nettement plus compétitif que le moche de la saison dernière. Mais parfois, et cela dépend de qui vous êtes, les projecteurs ne viennent que lorsqu’il y a de mauvaises nouvelles. Et le Tonnerre a mangé ce brun. À l’équipe, qui a produit le non-sens, à leurs fans… et à leur community manager.

Et lundi est venu, bien sûr. Chaque jour, ils arrivent toujours, surtout le lundi. Le jeu était délicat en termes d’opportunité… et de risque. Un autre adversaire sur une séquence de huit défaites consécutives, les Pistons appauvris. Se regrouper ou s’enfoncer jusqu’au cou dans la boue. Et au moins, et ce n’est pas rien vu les circonstances, le Thunder a répondu. Et ils ont gagné (103-114). Ils se débarrassent du dégoût d’une défaite qui continuera de les hanter mais le fera un peu moins à chaque triomphe qu’ils accumuleront. Ils arrivent là où ils arrivent et ils sont produits au fur et à mesure qu’ils sont produits. Gagner à Detroit n’est pas grave, pas en décembre 2021. Mais pour ces Thunder, après le foutu match de Memphis, c’était énorme. Et ils ont gagné.

Bien sûr, les choses allaient à l’ampleur du drame : avec Jerami Grant et Saddiq Bey bombardés, les Pistons ont commencé fort (37-28 au premier quart-temps) et ont semblé casser le match après la pause. 73-57 à 20 minutes de la fin, 84-72 (toujours à l’aise au quatrième quart-temps). Mais Grant (20 points, 6 rebonds, 5 passes), un joueur qui peint de moins en moins dans la reconfiguration de ces Pistons, et Bey (15+7) ont cessé de marquer, le rebond a cessé de soutenir ceux de Dwane Casey et Cade Cunningham, le meilleur n°1 du repêchage, a mené une guerre seul et a eu quelques oublis grossiers en matière de défense. Il a terminé avec 28 points, son meilleur score en NBA, 11 rebonds, 5 passes décisives et un 6/11 en déplacements. Il a montré que son avenir est radieux, mais la terrible inertie de son équipe pèse encore trop, il a encore du muscle compétitif qui (c’est logique) à développer pour charger de dalles comme un dernier quart réglé à 22-42, une seconde mi-temps de 40-64, une finale quart au cours duquel le Thunder a effectué ses 15 premiers tirs, a pris le commandement à moins de quatre minutes de la fin (97-98) et s’est échappé avec un triomphe qui a eu quelque chose d’un cadeau de quelques pistons horribles mais a aussi montré qu’ils ont la vie, voulant aller de l’avant avec les jeux qu’ils peuvent faire avancer. Qu’ils ne sont pas encore une équipe compétitive mais qu’ils sont quelque chose de plus que le désastre de Memphis. Les projecteurs avaient déjà volé ailleurs, les gros titres étaient sous d’autres latitudes. Et c’était peut-être un match en levrette contre un rival décadent. Mais c’était une victoire dont le Thunder avait besoin. Surtout, C’était une défaite qu’ils ont dû fuir de toute l’énergie de leurs jambes: regroupez-vous et revenez le chercher lundi.

Shai Gilgeous-Alexander, qui a récupéré un pouls après quelques semaines irrégulières, a mené la charge du dernier quart et a terminé avec 30 points et 13 passes décisives. Lu Dort a produit 11 points dans ce dernier quart et 28 au total, avec 5 triples. Josh Giddey, qui sait jouer au basket, a terminé avec 12 points et 5 passes décisives et Kenrich Williams a encore une fois été important sur le banc (12 + 3 + 3 + 4 interceptions). Le Tonnerre enleva un poids de leurs épaules. Ou, du moins, une partie d’un poids terrifiant, qui malheureusement les hantera toujours, que ce soit plus ou moins juste. Ou, au dernier extrême, ils ont empêché ce poids de s’alourdir encore et de les enfoncer désespérément dans la boue d’où ils tentent de s’échapper. Parfois, un lundi soir donné, des batailles gagnées ont un sens même si elles ne brillent pas. Et ce mérite doit être accordé à le Tonnerre, qui semblait touché et coulé au troisième quart, dévoré par le ressac de l’ombre gigantesque qui leur mordait les doigts. Les Pistons, une cataracte de limitations en action, ont aidé, mais le Thunder était fier de revenir et de gagner. Et, en un lundi qui avait pris tant de sens pour eux, ce fut un grand soulagement. Et cela, en attendant le retour de temps meilleurs, n’est pas une mince affaire.