Le tonnerre tombe à Houston en l’absence du nouveau Deck

Le Thunder d’Oklahoma City est tombé ce matin à Houston (102-89) dans un duel entre deux des pires équipes de la NBA. Cette défaite n’est pas une surprise pour OKC, qui n’a remporté que 6 des 20 matches disputés à ce jour. C’est peut-être un peu que c’était contre les Rockets, qui sur les quatre victoires du parcours, trois les ont obtenues lors des cinq dernières journées.

Ce qui n’est pas surprenant, c’est que Gabriel Deck n’a pas joué une seule minute par décision de Mark Daigneault, son entraîneur. Car l’attaquant argentin ne touche pas le terrain. Dans ce que nous avons fait campagne, Il n’a joué que cinq matchs. Dans aucun d’eux il n’a dépassé 10 minutes. Son maximum a été de 8:56 contre ces mêmes Rockets il y a plus d’un mois. La dernière fois qu’il a participé, c’était il y a huit jours lors de la défaite contre les Hawks d’Atlanta.

Nous continuons. Deck n’a marqué que 9 points: 2 contre les Lakers de Los Angeles et 7 contre les Golden State Warriors. Ajoutez 3 rebonds. Il n’a donné qu’une seule passe décisive. Une misère pour un joueur qui était totalement différent en Euroligue avec le Real Madrid et qui n’a rien de certain sur sa continuité en NBA.

Situation contractuelle

L’international argentin a quitté l’équipe blanche le 8 avril en milieu de saison, lorsque le Real a réussi son laissez-passer pour les quarts de finale de l’Euroligue et a disputé dix matchs lors du dernier match de la Ligue nord-américaine.

Le contrat qu’il a signé était, à première vue, prodigieux : quatre ans pour plus de 3 millions de dollars. La prise n’était pas totalement garantie. Dans ce cours, il l’a fait partiellement le 1er septembre et il peut être prolongé jusqu’à la fin de la saison ou révoqué le 10 janvier. Il en va de même pour les campagnes suivantes : il ne sera assuré que le 20 septembre 2022 (pour 2022-23) et 2023 (pour 2023-24).