Le top 10 de PlanetF1 dépasse la saison 2021 de Formule 1

Les 132 passes de Sebastian Vettel sur 22 courses ont fait de lui le premier vainqueur du Formula 1 Overtake Award en 2021.

Seb a peut-être remporté «un million de bonbons à la gelée» dans un prix qui le déconcertait, mais en ce qui concerne les dépassements, nous préférons la qualité à la quantité n’importe quel jour, alors dans cet esprit, voici notre classement des 10 meilleurs mouvements de la saison :

10 : Alonso sur Norris (1er tour, sprint de Silverstone)

Plus vous regardez Fernando Alonso, plus vous réalisez que son style de course, en cette ère d’appuis aérodynamiques extrêmes, accorde plus d’importance que la plupart à rester en dehors de l’air turbulent de la voiture devant vous.

Ça – un héritage de ses voyages à Indianapolis, peut-être ? – était ce à quoi il faisait référence lorsqu’il prétendait avoir appris un tour ou deux à Lewis Hamilton lors de leur glorieuse bataille en Hongrie.

C’était également le cas lors de son passage de la 11e à la 5e place au début des qualifications du sprint de Silverstone, où il a gardé son meilleur coup pour la fin.

Alors qu’il terminait un dépassement de Sergio Perez à Luffield, il alignait déjà Lando Norris, combinant une ligne plus large avec une adhérence de pneus tendres pour obtenir une bonne course sur la McLaren dans l’ancienne ligne droite des stands.

La vue de deux voitures côte à côte s’approchant de Copse fournirait l’un des moments les plus mémorables de l’année moins de 24 heures plus tard, mais Alonso – avec la complaisance de Norris à l’intérieur – a démontré que c’était possible.

Prenez note, Max et Lewis…

9 : Tsunoda sur Bottas (Tour 58, Abu Dhabi)

Yuki Tsunoda a passé toute sa saison recrue à osciller entre le triomphe et le désastre et il a fallu attendre la finale de la saison pour que sa présence se fasse vraiment sentir contre un pilote qui – au moins dans une bataille de roue à roue – a très peu.

Alors que Valtteri Bottas reniflait sans enthousiasme l’arrière de la Ferrari de Carlos Sainz dans le virage 6, Tsunoda est apparu de nulle part pour prendre le virage avec une fente tardive dont la dernière superstar japonaise de la F1, Kamui Kobayashi, aurait été fière.

L’audace était presque aussi impressionnante que l’exécution et a promu Tsunoda au rang de meilleur P4 en carrière – qu’il a ensuite fait de son mieux pour perdre en rétrogradant accidentellement de la cinquième à la quatrième à l’accélération, invitant à la pression de son coéquipier Pierre Gasly.

C’était Yuki en un mot.

8 : Vettel sur Russell (Tour 26, États-Unis)

C’est grâce à des mouvements impressionnants comme ceux-ci que Sebastian Vettel a remporté le @cryptocom Overtake Award 2021 👌 #F1 | https://t.co/8PdPZlBesT | #FFTB pic.twitter.com/rBxjuM7JhD – Formule 1 (@F1) 17 décembre 2021

Avec certains mouvements, vous pouvez presque voir les rouages ​​du cerveau d’un conducteur tourner comme s’ils reconstituaient un puzzle étape par étape, parfois coin par coin.

Vettel a toujours été du type cérébral et si son piège sur George Russell s’est concrétisé au T19 d’Austin, le jaillissement a commencé lorsqu’il a pris la ligne extérieure dans le T15, compromettant le Williams à l’intérieur du gaucher serré.

La réduction au sommet a donné à Vettel une sortie plus droite, mais ce n’était toujours pas suffisant pour revendiquer la position, la paire courant presque côte à côte dans le droitier rapide à triple sommet avec l’Aston Martin accroché juste assez longtemps pour le l’extérieur pour devenir l’intérieur en T19.

N’aimez-vous pas juste quand Die Plan se réunit?

7 : Hamilton sur Bottas (20e tour, Portugal)

Bottas finirait rapidement par connaître sa place en 2021 mais, menant la troisième manche depuis la pole position, l’ailier est devenu défensif sous l’attaque du DRS de Hamilton.

Lewis l’a suivi pour prendre le dernier filet de remorquage avant de tirer à l’extérieur du T1 et de s’envoler par Valtteri qui, pincé à l’intérieur, n’a eu d’autre choix que de le laisser partir.

Alors que les Mercs semblaient se transformer en un virage à mi-parcours, la possibilité d’une collision à la Copse semblait élevée, mais Hamilton et Bottas, comme toujours, l’ont fait fonctionner.

6 : Perez sur Ricciardo (Tour 46, Espagne)

Un samedi inférieur aux normes a condamné Perez, toujours en train de s’adapter à la Red Bull et aux prises avec des douleurs à l’épaule, à une course coincée derrière Daniel Ricciardo.

Même avec le DRS, Perez a eu du mal à se rapprocher suffisamment dans la ligne droite principale de Ricciardo – précédemment averti pour tissage par le contrôle de course – et était encore à une certaine distance à l’approche du T1.

Mais Perez a comblé le reste du déficit et plus entièrement sur les freins, se frayant un chemin autour de l’extérieur de la McLaren.

Le déménagement, quand il est finalement arrivé, valait la peine d’attendre.

5: Verstappen sur Hamilton (Tour 58, Abu Dhabi)

Cela restera à jamais dans les mémoires comme une fusillade d’un tour, mais en réalité, il s’agissait de trois virages, les seules parties du tour de Yas Marina où les dépassements sont possibles.

Avec Verstappen sur des pneus tendres, les seuls outils dont Hamilton disposait sur les vieux disques durs étaient deux coups sur le bouton de dépassement et un positionnement parfait en pouces.

Alors pourquoi, connaissant Max comme il le fait, n’a-t-il pas couvert l’intérieur à l’épingle à cheveux ?

La seule explication est que Lewis, comme tout le monde, s’attendait à ce que le mouvement soit effectué au T6 après leur escarmouche au tour 1 là-bas – ce qui a fait de l’embuscade de Verstappen, sa détermination absolue à prendre le contrôle à la première occasion, un emblème de 2021.

Verstappen était vigoureux et opportuniste sans compromis; Hamilton parfois coupable de s’être endormi au volant.

4: Giovinazzi sur Ocon (1er tour, Monaco)

Antonio Giovinazzi était aux premières loges pour le premier tour de Perez et Esteban Ocon sur la colline de Monaco, le Red Bull revendiquant finalement les hauteurs avec la ligne intérieure vers Massenet.

Alors que les voitures commençaient à filtrer une à une dans Mirabeau, Giovinazzi a repéré un léger écart à la gauche d’Ocon et – avec juste assez de place entre la barrière d’un côté et l’Alpine de l’autre – s’y est faufilé.

Épinglé à l’intérieur derrière Perez, Ocon était sans défense alors que la vitesse minimale plus élevée de l’Alfa poussait son nez en avant, Giovinazzi utilisant presque les courbes d’Armco pour terminer le mouvement juste avant l’épingle à cheveux.

Il n’a pas figuré dans l’émission en direct – bien sûr que non, pas à Monaco et avec * cette * direction télévisée – mais comme la question annuelle était posée de savoir si la Formule 1 avait dépassé l’endroit, voici la preuve que la magie peut encore être fait dans ces rues.

3: Verstappen sur Hamilton, Ocon (17e tour, Arabie saoudite)

L’ajustement des médiums pour le deuxième redémarrage a sans doute coûté la victoire à Verstappen à Djeddah, mais la réflexion de Red Bull semblait intelligente à l’époque.

Avec déjà deux drapeaux rouges, d’autres arrêts devaient être considérés comme probables et Verstappen avait été battu hors de la ligne par Hamilton après le drapeau rouge initial, sa défense puissante permettant à Ocon de se faufiler entre eux.

L’adhérence supérieure de Verstappen lui a donné l’évasion dont il avait besoin depuis la troisième place, puis il a repéré un écart à l’intérieur.

Trois pourraient-ils entrer dans le virage 1 de l’Arabie saoudite ? C’était à Max d’essayer et à Lewis et Esteban, à l’extérieur, de s’inquiéter.

La conduite de Verstappen cette nuit-là ferait l’objet d’un examen minutieux, mais ici, parmi les bêtises, il y avait une petite pépite de génie.

2: Alonso sur Gasly (1er tour, Qatar)

Il n’y avait pas de compétition à proprement parler alors que les premiers se sont infiltrés dans le T2 du Qatar, Gasly confortablement en deuxième position et Alonso fermement en troisième, repoussant Verstappen à ce moment-là.

Mais Fernando a pris une ligne plus large – alimentant à nouveau son aileron avant avec un flux d’air pur – a magiquement donné un élan de quelque part et s’est soudainement retrouvé aux côtés de Gasly à la sortie et avec l’intérieur pour 3 et 4, son casque effleurant frénétiquement vers la gauche et juste pendant qu’il vérifiait les rétroviseurs.

La côte, et la voie vers un premier podium en sept ans, était en effet toute tracée.

1 : Verstappen sur Mercedes (1er tour, Mexique)

Vous ne pouvez qu’imaginer à quel point Mercedes a discuté du premier virage au Mexique après leur verrouillage inattendu à l’avant, combien de scénarios différents ils ont envisagés.

Le mandat de Bottas était clairement de rendre la vie aussi simple que possible pour Hamilton, mais ce faisant, c’était comme s’il oubliait de garder un œil sur le petit coquin de la Red Bull à l’extérieur.

Alors que les Mercs déployaient leurs parachutes à l’unisson, Verstappen, s’offrant de l’espace sur la ligne de course plus propre, a continué à canonner vers T1 avant de se balancer à l’extérieur d’eux tous les deux.

C’était un geste incroyablement courageux dans les circonstances – Verstappen détenait une délicate avance de 12 points après avoir gagné à Austin – mais une fois qu’il s’y serait engagé, il ne pourrait plus l’arrêter.

Mentions honorables

Leclerc sur Bottas (1er tour, Espagne) : Seulement omis parce que la récupération de Hamilton après une attaque Max a tellement compromis Bottas dans les virages 2 et 3.

Balade sur Alonso (11e tour, Espagne) : Un autre geste courageux légèrement flatté par les circonstances avec Alonso sur des pneus sales après avoir coupé le virage 1.

Mazepin sur Schumacher (3e tour, Brésil) : Une fente tardive et étreignant l’intérieur dans T1 avec des nuances du mouvement de Schumi Sr sur Kimi Raikkonen en 2006.

Hamilton sur Verstappen (Tour 59, Brésil): Un drive-by DRS avec une énorme quantité d’engins derrière lui après ce qui s’était passé auparavant au T4.

Norris sur Leclerc (T31, Italie): Parce qu’une voiture sur l’herbe rend un mouvement tellement plus dramatique.