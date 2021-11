Le ‘top 10’ des autocars gratuits

23/11/2021 à 09h00 CET

La décision la plus simple lorsque vous voulez briser une mauvaise dynamique est de changer d’entraîneur. Ce n’est pas toujours juste ni un résultat garanti, mais bien sûr de nombreux changements dans le trottoir ont donné des résultats très satisfaisants. Et ce n’est pas étonnant si nous regardons la liste « glamour » des entraîneurs sans équipe.

Avec les récents licenciements de Ole Gunnar Solskjaer et de Ronald Koeman, la liste prend de la valeur et ils sont ajoutés à des noms comme Zinadine Zidane, Andrea Pirlo ou Frank Lampard. Dans une liste possible des dix meilleurs entraîneurs gratuits du moment, classés par points pour les matchs obtenus, selon le portail ‘Transfermarkt’, quelque chose comme ça pourrait sortir :

Andrea PirloZidanine ZidaneAndré Villas-BoasFabio CannavaroMark Van BommelRonald KoemanOle Gunnar SolskjaerErnesto ValverdeFrank LampardLucian Favre

Dans la liste des agents libres, on peut trouver une grande liste de techniciens espagnols de grande renommée. A part le Valverde précité, on retrouve un autre ancien joueur du Barça tel qu’il est Quique Setien. Albert celades, Javi grâce, Michel, Diego Martinez ou Paco López Ce sont d’autres noms qui, après avoir réalisé de grandes performances dans la Ligue espagnole, sont actuellement sans équipe.

La Premier League, la ligue qui change le plus

Des cinq grandes ligues, L’Anglais est celui qui a subi le plus de changements de banc jusqu’au moment. Jusqu’à sept équipes ils ont déjà vu comment leur banc a changé de propriétaire, avant d’atteindre la fin du premier tour. Dans la ligue espagnole et italienne, ils sont quatre les équipes qui ont décidé de changer d’entraîneur.

En France, seuls les Girondins de Bordeaux et en Allemagne le Wolfsbourg ce sont les seules équipes à avoir décidé jusqu’à présent de changer de dynamique en remplaçant l’entraîneur.