Le top 10 des choses que vous devez savoir sur Ethereum

Ethereum (CCC :ETH-USD) est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde derrière Bitcoin (CCC :BTC-USD). Dans cet article, je vais discuter des 10 principales choses que vous devez savoir sur Ethereum aujourd’hui. Cette liste est, bien sûr, subjective, mais j’espère que vous la trouverez informative.

Que sont Ethereum et ETH ?

Tout d’abord, vous pouvez explorer Ethereum en tant que projet en visitant son site Web. Là, vous pouvez apprendre à utiliser Ethereum, ce que font les développeurs en ce moment et les actualités de la communauté.

D’après le site :

« Ethereum est une technologie qui abrite de la monnaie numérique, des paiements mondiaux et des applications. La communauté a construit une économie numérique en plein essor, de nouvelles façons audacieuses pour les créateurs de gagner de l’argent en ligne, et bien plus encore. Il est ouvert à tous, où que vous soyez dans le monde, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’Internet.

Ethereum est actuellement la blockchain la plus utilisée au monde.

ETH est la crypto-monnaie d’Ethereum avec une capitalisation boursière d’environ 310 milliards de dollars et un prix de marché d’environ 2 677 $ au 4 juin 2021 à midi.

Quelle est la principale différence entre Ethereum et Bitcoin ?

La distinction entre Ethereum et Bitcoin est que Bitcoin est considéré comme une monnaie numérique, tandis qu’Ethereum est une technologie de grand livre, utilisée par les développeurs et les entreprises pour créer de nouvelles applications et programmes via des contrats intelligents. Les contrats intelligents sont des collections de code qui sont utilisées pour exécuter un ensemble d’instructions et s’exécuter sur la technologie blockchain.

Ethereum est hautement programmable, beaucoup plus rapide et plus puissant que Bitcoin et se concentre sur la finance décentralisée. De plus, ETH agit comme une plate-forme pour de nombreuses autres crypto-monnaies.

Bitcoin et Ethereum sont tous deux basés sur la technologie blockchain.

Ethereum peut-il dépasser Bitcoin ?

Ce n’est pas facile de répondre. Cela a à voir avec l’offre, la demande et surtout l’utilité. Selon Todd Morley, co-fondateur et ancien cadre de Guggenheim Partners, “Ethereum a une ‘utilité bien plus élevée’ que le bitcoin et c’est ‘là où se trouve l’action’.”

“Ethereum, pour moi, a une utilité beaucoup plus élevée [than bitcoin] via des contrats intelligents », a déclaré Morley à Bloomberg TV, avertissant que les entreprises qui n’ont pas de stratégie numérique risquent « quelque chose » d’apparaître soudainement « et votre baladeur ressemble à un boulier ».

Plutôt que de simplement spéculer sur le prix des crypto-monnaies, c’est leur utilité et leurs applications qui seront le principal catalyseur de leur avenir. Il reste à voir si Ethereum dominera Bitcoin, mais il semble avoir du potentiel.

L’ETH a-t-il une offre limitée?

Contrairement à Bitcoin, qui a une offre limitée, ETH n’a pas une offre limitée. Il n’est donc pas censé avoir d’effet déflationniste. À ce jour, ETH a une offre en circulation de 116 138 166,69 ETH. Un grand changement s’est produit fin 2020 appelé Ethereum 2.0. L’objectif était de changer le protocole « preuve de travail » en protocole « preuve d’enjeu ».

Une définition explicite de ces différents protocoles est donnée par un article sur CNBC, qui a été publié en décembre 2020.

“Comme Bitcoin, la blockchain d’Ethereum fonctionne actuellement sur un modèle de “preuve de travail”. Les soi-disant «mineurs» dotés d’ordinateurs spécialement conçus rivalisent pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de valider les transactions. Celui qui remporte cette course est ensuite récompensé en bitcoin.

Mardi, la blockchain Ethereum devrait entamer une transition vers un modèle de « preuve de participation ». Au lieu de mineurs, le réseau s’appuiera sur des « stakers » qui détiennent déjà de l’éther pour traiter les nouvelles transactions. »

Ce changement rend les transactions beaucoup plus rapides. Mais il y a un inconvénient principal selon Ethereum lui-même. « La preuve de participation en est encore à ses balbutiements et est moins éprouvée au combat que la preuve de travail. »

Quelles sont les prévisions de prix pour l’ETH ?

Il y en a trop, de 5 000 $ à 20 000 $ ou même plus. Un conseil : ne consacrez pas trop de temps ou de matière grise à ces prévisions.

Ce ne sont que des opinions sans réelle validité derrière elles.

Ne présumez pas que les grands fonds spéculatifs ou les investisseurs institutionnels peuvent prédire le prix futur d’Ethereum avec précision. C’est juste un moyen “intelligent” d’influencer le sentiment du marché une fois qu’ils ont déjà construit des positions dans l’ETH et espèrent faire monter le prix. Personne n’a de boule de cristal pour prédire les performances futures de l’ETH, pas même à Wall Street.

Ethereum est-il donc un bon investissement ?

La réponse est double.

Premièrement, la plupart des banques centrales ont mis en garde contre l’investissement dans les crypto-monnaies, car elles pensent que les crypto-monnaies sont des devises hautement spéculatives sans valeur intrinsèque. Ils sont définitivement trop risqués pour certains investisseurs et commerçants.

Ethereum est un investissement très volatil, alors assurez-vous que vous êtes à l’aise avec son risque avant de décider d’acheter. Si vous pensez qu’Ethereum est l’avenir de la technologie blockchain et que vous avez un portefeuille bien diversifié, demandez-vous si votre philosophie d’investissement accepte le risque. N’investissez que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

L’ETH est-il une crypto-monnaie mature dans laquelle investir ?

En 2020, le prix de l’ETH était compris entre 100 et 700 dollars. Au début de 2018, il a atteint 1200 $, mais un gros crash s’est produit et l’ETH a chuté à près de 100 $. Avec un prix proche de 2 700 $ aujourd’hui, il a beaucoup augmenté, mais il est tombé par rapport à des sommets proches de 4 000 $.

Le marché de la cryptographie est loin d’avoir atteint la « maturité » et la stabilité. Attendez-vous à la fois à des rallyes et à des accidents.

Qui accepte l’éther comme moyen de paiement ?

De nombreux commerçants sont prêts à accepter les paiements en Ether en 2021, selon cryptonews.com.

Certains d’entre eux incluent Digitec Galaxus (le plus grand détaillant en ligne suisse), CryptoPet (détaillant de fournitures pour animaux de compagnie), PizzaForCoins (service dédié à l’achat de pizza avec crypto-monnaie) et Snel.com (service d’hébergement VPS). Ce qui est très important cependant, c’est qu’Ethereum gagne du terrain à l’échelle internationale, et il existe une liste de plus de 500 entreprises internationales membres de l’Enterprise Ethereum Alliance.

Ces entreprises soutiennent l’écosystème Ethereum, bien que toutes n’acceptent pas Ethereum pour le moment.

Quelles sont les principales utilisations d’Ethereum ?

L’échange de crypto-monnaie Gemini a publié un article analytique sur les principales utilisations d’Ethereum aujourd’hui.

Le principal à retenir est celui-ci :

«Ethereum a étendu la monnaie numérique décentralisée de Bitcoin en créant un réseau mondial qui sous-tend un marché interconnecté d’applications décentralisées (dApps) – des organisations autonomes décentralisées (DAO) aux offres initiales de pièces (ICO), stablecoins, finance décentralisée (DeFi) et jetons non fongibles (NFT). Les cas d’utilisation d’Ethereum sont vastes et se développent rapidement, offrant aux projets de blockchain une efficacité, une sécurité et une équité décentralisées améliorées aux industries du monde entier.

Quels sont les principaux avantages et inconvénients d’Ethereum ?

Selon TopCoins.com, les principaux avantages d’Ethereum sont :

« Mise à niveau de la fiabilité Ethereum 2.0 sponsorisée par de grandes entreprises Ethereum est décentralisé Risque d’inflation inférieur L’éther n’est pas plafonné, il attire plus d’entreprises Avantage du premier moteur Déploiement rapide Ethereum est transparent »

En même temps, il semble avoir beaucoup d’inconvénients. Les principaux sont :

“Ce sera toujours le deuxième des problèmes d’évolutivité de Bitcoin Eth 2.0 provoque des problèmes de communauté scandaleux sur la confidentialité des transactions sur les frais d’essence”

