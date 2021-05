Le Top 10 des émissions Netflix les plus regardées en ce moment – .

Netflix était tellement désireux de faire Shadow and Bone – la dernière série du streamer adaptée d’un roman populaire, dans ce cas un roman fantastique populaire pour jeunes adultes – que quelques semaines avant le début de la série sur Netflix le 23 avril, la société en a obtenu quelques-uns. booktubers ensemble, pratiquement parlant.

L’idée était d’obtenir une sorte d’approbation de la part de fans de romans fantastiques assez hardcore avant le lancement de la série par Netflix, qui est rapidement devenue l’une des émissions Netflix les plus regardées en ce moment. Pour faire court, les trois booktubers qui apparaissent dans la vidéo Netflix que vous pouvez regarder ci-dessous (y compris Jananie, qui raconte cette histoire sur YouTube et qui dit globalement “La série a fait un travail fantastique”) lui ont donné leur approbation, qui a également coïncide également avec les cotes assez fortes que l’émission a obtenues sur Rotten Tomatoes (un score de 86% des critiques, ainsi qu’un score d’audience de 94%). Et, sans surprise, les utilisateurs du service de moteur de recherche en streaming Reelgood – une entreprise qui partage chaque semaine un instantané de ses données avec nous chez . – ont également cette émission en tête de leur classement Netflix pour le moment.

Au fait, les deux autres booktubers qui ont partagé leurs réflexions sur l’adaptation avec Netflix incluent Cindy (aveccindy sur YouTube) et Christine (dont la chaîne YouTube est PolandBananasBooks).

Les superfans de Shadow and Bone ont clairement indiqué que Netflix ferait mieux de ne pas gâcher l’adaptation de cette histoire bien-aimée. Donc, pour voir comment nous avons fait, trois booktubers ont eu un aperçu de la série il y a quelques semaines et ont filmé leurs réactions. pic.twitter.com/EoNu6ObSLR – Netflix (@netflix) 30 avril 2021

Les adaptations de livres continuent d’être un générateur assez fiable de nouveau contenu pour presque tous les services de streaming, avec un nombre croissant d’exemples évidents à travers Netflix, HBO Max, Apple TV + et autres. Parmi les émissions à venir sur Apple TV +, par exemple, se trouve Five Days at Memorial – une série limitée de John Ridley et Carlton Cuse qui serviront de showrunners, d’écrivains et de producteurs exécutifs, et elle est basée sur l’auteure lauréate du prix Pulitzer Sheri Fink. roman du même nom. Il raconte cinq jours dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après que l’ouragan Katrina a touché terre en 2005.

D’après la description officielle de Netflix sur Shadow and Bone, nous apprenons que cette nouvelle série «nous trouve dans un monde déchiré par la guerre où la petite soldate et orpheline Alina Starkov vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé de la libération de son pays. Avec la menace monstrueuse du Shadow Fold qui se profile, Alina est déchirée de tout ce qu’elle sait pour s’entraîner au sein d’une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha.

Si, pour une raison quelconque, la fantasy n’est pas votre genre préféré, cependant, et si vous avez peut-être besoin de recommandations pour quelque chose de nouveau à découvrir sur Netflix, vous pouvez également trouver notre liste complète des 10 meilleurs ci-dessous, représentant les émissions Netflix les plus regardées au moment parmi les utilisateurs de Reelgood du 21 au 27 avril:

Ombre et os

Derrière ses yeux

C’est un vol: le plus grand braquage artistique du monde

Le serpent

Ruisseau Schitt

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba

La vie en couleur d’Attenborough

Zéro

Les irréguliers

Le boulanger et la beauté

