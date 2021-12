Le Top 100 d’ESPN compte quelques coups sûrs et quelques ratés sur le Bayern Munich, ainsi qu’un manque de joueurs de Bundesliga

Ah… c’est cette période de l’année : « Bayern Munich/Bundesliga Disrespect Season ».

ESPN a publié sa liste « Top 100 » où il décompose un Top 10 pour les dernières positions suivantes :

Gardien de but Arrière droit Arrière gauche Défenseur central Milieu central Ailier Milieu offensif Attaquant Entraîneur

Certaines de ces catégories sont larges (bien sûr), mais le « leader mondial du sport » a présenté ses sélections. Sans plus tarder, voici où se classent les joueurs et l’entraîneur du Bayern :

Gardien : Manuel Neuer — #3 Arrière droit : Benjamin Pavard — #10 Arrière gauche : Alphonso Davies — #2 Milieu central : Joshua Kimmich — #2 Milieu offensif : Thomas Müller — #3 Ailier : Serge Gnabry — #4 Attaquant : Robert Lewandowski — #1 Manager : Julian Nagelsmann — #6

Les autres sélections liées au Bayern Munich ou à l’Allemagne incluent :

Gardien : Marc-Andre ter Stegen — #8 (FC Barcelona) Arrière gauche : Robin Gosens — #8 (Atalanta) Arrière gauche : Raphael Guerreiro — #6 (Borussia Dortmund) Défenseur central : David Alaba — #6 (Real) Madrid) Défenseur central : Antonio Rüdiger — #5 (Chelsea FC) Attaquant : Kai Havertz — #8 (Chelsea FC) Attaquant : Erling Haaland — #2 (Borussia Dortmund) Manager : Hansi Flick — #10 (Allemagne) Manager : Jurgen Klopp — #4 (Liverpool) Manager : Pep Guardiola — #2 (Manchester City) Manager : Thomas Tuchel — #1 (Chelsea FC)

Pour la liste complète, cliquez ici.

Analyse des coups rapides BFW

Flick à 10 est BEAUCOUP trop faible. C’est ridicule. Être inférieur à Nagelsmann est fou en soi. Aucun des trois défenseurs centraux les mieux notés du Bayern Munich n’a reçu de signe de tête. Leon Goretzka étant complètement exclu de la liste est une blague. Theo Hernandez est l’arrière gauche n ° 3, tandis que son frère aîné et meilleur n’a obtenu aucune reconnaissance à l’arrière central ou à l’arrière gauche. C’était un casse-tête. Pour être honnête, je prendrais Niklas Süle sur presque la plupart des défenseurs centraux répertoriés sur la liste. Vous pouvez me vendre que Kevin De Bruyne de Manchester City devrait être mieux noté que Müller, mais Bruno Fernandes de Manchester United ? Nan… passe difficile. Je ne sais même pas — autant que je note De Bruyne — qu’il est meilleur que Müller en ce moment même. Comme toujours, le parti pris de la Premier League pour les experts est profond. Si Marcel Sabitzer ne déménage pas au Bayern Munich, il fait probablement partie de la liste. Serge Gnabry semblait un peu élevé et vous aurez peut-être du mal à trouver de nombreux téléspectateurs de Bundesliga qui le classeraient par rapport à Leroy Sane pour cette année civile. Sane ne pas être noté du tout est affreux. Le manque de joueurs du Borussia Dortmund (et de joueurs de Bundesliga dans son ensemble) était également étrange. Le Bayern Munich s’est classé quatrième au classement général sur le nombre total de joueurs sur la liste avec huit sélections. La Bundesliga n’en comptait que 10 au total et se classait à égalité à la quatrième place avec la Ligue 1 parmi les ligues du « Top 5 d’Europe ».