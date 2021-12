Le top 2 des crypto-monnaies à acheter et à conserver sur le long terme

Les prix de la crypto en général se sont bien comportés cette année. Bitcoin est en hausse de plus de 80% cette année, surpassant les indices Dow Jones et Nasdaq 100. D’autres devises comme Ethereum, Ripple et Solana ont plus que doublé. Cependant, les crypto-monnaies sont des devises très volatiles. Dans cet article, je vais discuter des trois crypto-monnaies à acheter et à conserver longtemps.

Ethereum

Ethereum (ETH / USD) est un projet de blockchain qui permet aux développeurs de créer des applications telles que DeFi et des jetons non fongibles (NFT). Ethereum peut être considéré comme Android, qui est un écosystème open source qui permet aux gens de créer des applications mobiles.

Ethereum est aujourd’hui largement utilisé dans l’industrie de la cryptographie grâce à sa technologie de contrat intelligent. Par exemple, l’industrie financière décentralisée (DeFi) domine. Selon DeFi Llama, il existe plus de 200 applications DeFi intégrées à Ethereum. Ces applications ont une valeur verrouillée totale combinée de plus de 180 milliards de dollars.

Ethereum a également été utilisé pour créer d’autres projets de blockchain populaires tels que les jetons non fongibles (NFT) et le métaverse. Il alimente les marchés NFT comme OpenSea et les projets de métaverse comme Decentraland.

Ethereum est un bon investissement à long terme pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il détient une part de marché importante malgré ses nombreux défis, tels que sa faible vitesse et ses coûts plus élevés. Deuxièmement, il a une reconnaissance de nom que de nombreux tueurs d’Ethereum n’ont pas.

Troisièmement, les développeurs s’efforcent d’apporter diverses améliorations au réseau. Par exemple, ils passent d’une preuve de travail à une preuve d’enjeu, ce qui résoudra certains de leurs plus grands défis.

Pièce Binance

Binance est la plus grande blockchain au monde. La plate-forme mondiale de Binance gère plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaies chaque jour. D’autre part, la version américaine gère plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaies chaque jour. Ainsi, la société fait environ deux fois la taille de Coinbase, une entreprise valorisée à plus de 50 milliards de dollars.

Binance Coin (BNB / USD) est le jeton natif de Binance Smart Chain (BSc). Il s’agit d’une plate-forme similaire à Ethereum dans le sens où elle permet aux développeurs de créer des applications décentralisées. En fait, l’écosystème BSc gagne en popularité en raison de son association avec Binance.

BSc a certaines fonctionnalités qui sont meilleures qu’Ethereum. Par exemple, il s’appuie sur la technologie de preuve de participation, ce qui le rend relativement plus rapide. Le réseau gère environ 80 transactions par seconde, tandis qu’Ethereum en gère moins de 20. Troisièmement, il est relativement moins cher et plus rapide à utiliser qu’Ethereum.

Binance Coin est également largement utilisé dans l’écosystème Binance lui-même. Donc, tout cela en fait une bonne devise à acheter et HODL.

La publication Top 2 des crypto-monnaies à acheter et à conserver à long terme est apparue en premier sur Invezz.