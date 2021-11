Le top 3 des actions Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) à considérer maintenant

Le marché acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) est en pleine effervescence, et les actions liées récoltent les bénéfices ou doublent. Affirmer les avoirs (NASDAQ :AFRM) a explosé de 50 $ à plus de 160 $ ​​depuis mai. Payy vient d’être acquis par Pay Pal (NASDAQ :PYPL) pour 2,7 milliards de dollars. Afterpay a été acquis par Carré (NYSE :SQ) dans le cadre d’un accord de 29 milliards de dollars.

Même Amazon (NASDAQ :AMZN), Cible (NYSE :TGT) et Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) ont pris le train BNPL en marche.

Cependant, ce n’est peut-être que le début d’un boom beaucoup plus important.

Comme je l’ai noté le 18 octobre, « Selon Bank of America, le marché BNPL pourrait croître de 10 à 15 fois d’ici 2025 et pourrait éventuellement traiter jusqu’à 1 000 milliards de dollars de transactions. »

D’ici 2030, selon Allied Market Research, le marché BNPL pourrait valoir 3,98 billions de dollars.

En outre, selon une récente enquête de LendingTree, « Environ un tiers des acheteurs ont déjà financé des achats de cette manière et parmi ces consommateurs, près des deux tiers l’ont fait cinq fois ou plus », comme l’a rapporté Jessica Dickler, collaboratrice de CNBC.

En bref, nous sommes peut-être à la recherche d’une opportunité d’investissement massive ici.

Actions BNPL : Affirm Holdings (AFRM)

La dernière fois que j’ai pesé sur Affirm Holdings, j’ai dit: « Avec un marché BNPL en plein essor, Affirm pourrait voir 200 $ par action, à court terme – d’autant plus qu’il s’associe avec les gens d’Amazon. »

C’était le 18 octobre, alors que l’action AFRM s’échangeait autour de 132 $.

Aujourd’hui, c’est jusqu’à 154 $, et je crois toujours qu’il va pousser jusqu’à 200 $.

D’une part, il vient de s’associer à Amazon, où les clients peuvent utiliser BNPL pour les achats de 50 $ et plus. Deux, Shopify (NYSE :MAGASIN) enregistre un volume de commandes moyen plus élevé avec BNPL avec Affirm. Troisièmement, Affirm vient de s’associer à Target pour la saison des achats des Fêtes. Quatrièmement, grâce à un nouveau partenariat avec American Airlines, les voyageurs peuvent payer leurs billets d’avion via BNPL.

Les gains ont été tout aussi explosifs. Son chiffre d’affaires de 261,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2021 a représenté un gain de 71 % d’une année sur l’autre, tandis que son volume brut de marchandises (VMC) a plus que doublé pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Pour l’ensemble de l’année, le GMV a augmenté de 79% pour atteindre 8,3 milliards de dollars et a atteint environ 29 000 marchands actifs.

Fonds PayPal (PYPL)

Commençons par ceci : PayPal Holdings a récemment acquis Paidy, une plateforme BNPL japonaise pour 2,7 milliards de dollars.

Non seulement l’accord donne à PayPal un accès au troisième plus grand marché de commerce électronique au monde, mais il donne également accès aux six millions d’utilisateurs enregistrés de Paidy et aux 700 000 commerçants. De plus, il est déjà accepté sur les 10 meilleurs marchés au Japon, comme indiqué dans un jeu d’investisseurs PayPal.

PayPal propose également des offres BNPL aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni

Mieux encore, depuis le premier lancement de BNPL, PayPal a traité plus de 3,5 milliards de dollars de volume de paiement total et a déclaré qu’environ sept millions de consommateurs ont utilisé les services de BNPL, selon ..

Nous verrons plus de chiffres BNPL lorsque PayPal publiera les résultats du troisième trimestre 2021 le 8 novembre.

Même en dehors de BNPL, il est difficile de parier contre la croissance de PayPal. En juillet, il comptait 403 millions de comptes actifs, en hausse de 16% d’une année sur l’autre. Mieux, au deuxième trimestre 2021, il a traité 4,7 milliards d’opérations de paiement, en hausse de 27 % sur un an. Le volume total des paiements a augmenté de 40 % pour atteindre 311 milliards de dollars.

Actions BNPL : Carré (SQ)

Square a fait tourner pas mal de têtes en rachetant Afterpay pour 29 milliards de dollars. Afterpay sert plus de 16 millions de clients dans le monde, ainsi qu’environ 100 000 commerçants.

Grâce à lui, « Square pourra facilement intégrer Afterpay dans tous ses processeurs de paiement au point de vente dans les magasins marchands, ainsi que dans chaque portail de paiement en ligne exploité par la société », explique Luke Lango, analyste chez InvestorPlace. « Et Square est des deux côtés de la transaction marchand-vendeur, leur permettant d’apporter des fonctionnalités d’achat immédiat et de paiement ultérieur à un large éventail de particuliers et d’entreprises. »

L’acquisition devrait également soutenir la portée mondiale plus large de Square.

Sans oublier, tout comme PayPal, il est difficile de s’opposer à la croissance de Square.

Alors que le troisième trimestre a entraîné un manque à gagner pour Square, les revenus ont augmenté de 27% pour atteindre 3,84 milliards de dollars. Les bénéfices bruts de 1,13 milliard de dollars ont augmenté de 43 % en glissement annuel. Le bénéfice par action s’est établi à 37 cents par action ajustée.

