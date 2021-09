Le top 3 des actions de Rakesh Jhunjhunwala monte à 78% en 9 mois ; vérifier les prix cibles, les perspectives boursières

Rakesh Jhunjhunwala et associés, à la fin du trimestre clos le 30 juin 2021, détenaient en bourse 38 actions

Les trois plus grandes actions du portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala ont augmenté de près de 80% jusqu’à présent au cours du calendrier 2021, battant largement les indices BSE Sensex et Nifty 50. Les avoirs cotés les plus précieux de Rakesh Jhunjhunwala sont Titan Company, avec une valeur de 9 000 crore de roupies ; suivi de Tata Motors à Rs 1 260 crore; et Crisil à Rs 1,097 crore. Ces trois actions ont bondi de 78% depuis janvier. En comparaison, BSE Sensex a augmenté de 25 pour cent et l’indice Nifty 50 de 27 pour cent.

Cours de l’action Titan Company Ltd

– Dernier cours de clôture — Rs 2090.70

– En hausse de 37% depuis le début de l’année par rapport à Rs 1558,60

– En hausse de 87% au cours de la dernière année par rapport à Rs 1138,75

– Antique Stock Broking a une cote « d’achat » sur les actions de la société Titan, avec un prix cible de 2 228 roupies chacun, en hausse de 6,5% par rapport au prix actuel.

Cours de l’action Tata Motors Ltd

– Dernier cours de clôture — Rs 331.55

– En hausse de 78% depuis le début de l’année par rapport à Rs 191,30

– En hausse de 150% au cours de la dernière année par rapport à Rs 132,85

– Edelweiss Wealth Research a une cote de « surperformance » sur l’action Tata Motors, avec un prix cible de Rs 353 par action, ce qui implique une hausse de 6,4% par rapport au prix actuel.

Edelweiss : i) Tata Motors continue de se concentrer fortement sur l’amélioration de son bilan. Les pénuries de Covid et de semi-conducteurs ont retardé la matérialisation de ceux-ci; ii) À mesure que la production se normalise, des vents favorables tels que le cycle du modèle pour le lancement de JLR-RR dans neuf mois, suivi d’une reprise de la demande de RRS en CV et d’initiatives de réduction des coûts importantes, généreront de solides flux de trésorerie disponibles.

Cours de l’action Crisil Ltd

– Dernier cours de clôture de l’action : Rs 2787,60

– En hausse de 43% depuis le début de l’année par rapport à Rs 1915,50

– En hausse de 56% au cours de la dernière année par rapport à Rs 1772,95

Vérifiez les cours des actions en direct : Titan Company | Moteurs Tata | Crisil

Rakesh Jhunjhunwala et associés, à la fin du trimestre clos le 30 juin 2021, détenaient en bourse 38 actions, dont Titan Company, Tata Motors, Crisil, Fortis Healthcare, Escorts, Nazara Technologies, Jubilant Ingrevia et autres, avec une valeur nette de plus de Rs 22 016 crore, selon les données de Trendlyne.

